ایجاد تحولی بزرگ درساخت تجهیزات نیروی دریایی/موفقیت در دفع حملات دزدان دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم استقبال از بیست و یکمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی به آبهای آزاد، علت حضور این نیرو در آبهای بین المللی را اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: ناوگروههای نیروی دریایی طی سه سال اخیر همواره پرچم مقدس ایران را در آبهای آزاد به اهتزاز درآورده اند و حضوری مستمر در آبهای بین المللی داشته اند.

وی با اشاره به تامین امنیت کشتیهای ایرانی توسط ناوگروه بیست و یکم، عنوان کرد: خوشبختانه این ناوگروه نیز توانست با موفقیت ماموریتهای خود را اجرا کند و به خوبی امنیت کشتیهای تجاری و نفتکش جمهوری اسلامی ایران را تامین کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن تجلیل از آمادگی بسیار خوب کارکنان نیروی دریایی برای انجام ماموریتهای بین المللی، تصریح کرد: خوشبختانه حضور ناورگروههای نیروی دریایی در آبهای آزاد اقتدار علمی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان داده، چون شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی برای ماموریتهای بین المللی همواره به خوبی توسط جوانان این کشور تجهیز و آماده سازی شده اند.

سیاری عملکرد ناوگروه بیست و یکم در مقابله با دزدان دریایی را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: این ناوگروه سه بار حملات دزدان دریایی به کشتیهای تجاری را به خوبی دفع کرد که در دو مورد آن دزدان دریایی با بیش از 20 فروند قایق و شناور به سمت کشتی ها حمله ور شده بودند.

وی حضور مداوم در آبهای آزاد را اقدامی بسیار بزرگ و ستودنی دانست و بیان داشت: در گذشته نیروی دریایی تنها در آبهای داخلی حضور داشت اما امروز این نیرو حضوری مستمر در آبهای بین المللی دارد که این موفقیت حاصل تلاش شبانه روزی کارکنان نیروی دریایی در بخشهای مختلف است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه با بیان اینکه امروز تحول بزرگی در ساخت و نگه داری تجهیزات نیروی دریایی ایجاد شده است، بیان کرد: خوشبختانه امروز شاهد ایجاد تحولی بزرگ در ساخت، نگهداری و تعمیر تجهیزات شناورهای سطحی و زیرسطحی با استفاده از دانش جوانان کشورمان هستیم و روحیه اعتماد به نفس بسیار خوبی در کارکنان نیروی دریایی ایجاد شده است.