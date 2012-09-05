به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان با ارسال پیام های تبریک جداگانه به اعضای جدید هیات مدیره دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تهران برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: "فوتبال ایران اسلامی به منظور جهش و رشد قابل توجه در عرصه ورزش کشور نیازمند استفاده از متخصصین زبده و مجرب است.بدون تردید این انتصاب حاصل خرد جمعی مدیران ارشد ورزش کشور است تا این دو تیم مردمی و پرطرفدار دورنمای موفقیت خویش را در سال های آینده ترسیم نمایند.

اینجانب ضمن عرض تبریک به مناسبت این گزینش کارشناسی شده توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد متعال آرزو می نمایم.امید است در سایه الطاف لایزال الهی در دسترسی به اهداف تدوین شده موفق و موئید باشید."

