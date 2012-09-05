به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان اسکاتلند لایحه‌ای را در 9 ماه آینده ارائه خواهد کرد که طبق آن با برگزاری رفراندوم موضوع استقلال این کشور از انگلیس به همه پرسی گذاشته خواهد شد. به کفته الکس سالموند رهبر بزگ‌ترین حزب اسکاتلند این کشور خود را برای رای گیری در خصوص جدا شدن این کشور از بریتانیا آماه می‌کند.



سالموند که در تلاش است اتحاد 305 ساله این کشور با انگلیس را به پایان برساند، خواستار رای گیری در این مورد در نیمه دوم سال 2014 است. سالموند رهبر حزب ملی اسکاتلند که در نشست افتتاحیه پارلمان اسکاتلند در ادینبورو سخنرانی می‌کرد اعلام کرده است:« ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در خصوص مهمترین رویداد کشور در 300 سال گذشته بهترین تصمیم ممکن را بگیریم».

استقلال اسکاتلند بنیان های امپراطوری به ارث رسیده به ملکه را تضعیف خواهد کرد.

سالموند همچنین اعلام کرده که در چند هفته آینده با دیوید کامرون در خصوص جزئیات برگزاری رفراندوم گفتگوهای مفصلی انجام خواهد داد و این لایحه را تا پیش از پایان سال کاری پارلمان اسکاتلند (پیش از ماه مه و ژوئن) تقدیم پارلمان خواهد کرد.

وی همچنین می‌خواهد گزینه سومی را نیز به لایحه استقلال اسکاتلند اضافه کند و آن هم این بند است که در صورت مخالفت مردم اسکاتلند با استقلال از انگلیس این کشور اختیارات بیشتری را به دست بیاورد. در مقابل، دولت انگلیس با این موضوع مخالف است.

هم اکنون موضوعات مختلفی همچون سلاح‌های هسته‌ای، وضعیت ناوگان زیردریایی و مالکیت 20 میلیارد بشکه نفت و گاز قابل استحصال در زیر دریای شمال میان این دو کشور حل نشده باقی مانده است. رهبر بزرگ‌ترین حزب اسکاتلند همچنین با طرح موضوع از دواج همجنسگرایان موجب خشم کلیسای کاتولیک شده است. وی در این مورد اعلام کرده است:« در لایحه ارائه شده از سوی ما با عنوان "شراکت مدنی و ازدواج" امکان ازدواج همجنس گرایان و ثبت قانونی آن با برگزاری مراسم دینی فراهم خواهد شد».



لازم به ذکر است که حزب ملی اسکاتلند در انتخابات سال گذشته پارلمان اسکاتلند اکثریت آرا را به دست آورد. پارلمان اسکاتلند کنترل بهداشت و آموزش و زندان‌ها را در اختیار خود دارد. اسکاتلند نظام قضایی مخصوص خود را دارد. بخش عمده‌ای از درآمدهای اسکاتلند از کمک 30 میلیارد پوندی دولت انگلیس تامین می‌شود. در همین حال، سالموند اعلام کرده که اسکاتلند پس از کسب استقلال از حق خود برای برداشت از منابع نفت دریای شمال استفاده خواهد کرد.

طبق قوانین موجود پارلمان اسکاتلند از اختیار تصویب برخی قوانین و کاهش یا افزایش محدود نرخ مالیات بر درآمد برخوردار است. البته دولت انگلیس کنترل دفاع و سیاست خارجی را در اختیار دارد، هر چند اسکاتلند پرچم و تیمهای ورزشی مخصوص خود را دارد.