کمک 100 میلیون دلاری آمریکا به اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت برنامه ریزی و همکاری بین المللی اردن و سفارت آمریکا در امان توافقنامه ای را امضا کردند که به موجب آن آمریکا با پرداخت 100 میلیون دلار مستقیما از بودجه سال 2012 اردن حمایت می کند.

در راستای حمایت از بودجه اردن با پرداخت مبلغ 100 میلیون دلار اضافه بر کمک های موجود به امان موافقت کرد.

این توافقنامه از سوی "جعفر حسان" و استیوارت جونز به امضا رسید. وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی اردن در این رابطه اظهار داشت: این کمک نقدی آمریکا در شرایطی صورت می گیرد که اردن علاوه بر پیامدهای تحولات فعلی منطقه بر این کشور با چالش هایی در زمینه انرژی، آموزش، بهداشت و آب مواجه است.

این مبلغ علاوه بر کمک های اقتصادی روتین آمریکا به برخی کشورها از جمله اردن است. دولت آمریکا در راستای این کمک ها اواخر ماه جاری میلادی 360 میلیون دلار به عنوان حمایت از اقتصاد اردن در سال 2012 تقدیم امان خواهد کرد.