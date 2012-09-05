به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرهمند صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اتاقهای عمل جدید بیمارستان خیریه قمربنی هاشم(ع) اظهارکرد: مدیر شهرستانی باید فراتر از مجموعه خود نگاه کرده و فقط به فکر توسعه خود نباشد، زیرا اینگونه توسعه شکل کاریکاتوری به خود میگیرد.
وی گفت: باید به افرادی که به حوزه سلامت کمک میکنند، نگاه مثبتی داشت تا پیرو آن عملکرد مثبت را نیز شاهد باشیم.
رئیسدانشکده علوم پزشکی گفت: باید از تمام ظرفیتها برای خدمت بهتر به مردم استفاده کرد و فرقی نمیکند که علومپزشکی یا بخش خصوصی به مردم خدمترسانی کند.
وی با اشاره به واگذاری بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع) به دانشکده علومپزشکی نیشابور، تصریح کرد: این موضوع در گذشته مطرح بود ولی به دلیل وابستگی شبکه بهداشت نیشابور به مشهد و راضی نشدن آنان این موضوع عملی نشد.
وی مشهد را یک درخت در مقابل نور، برای درختچههایی چون نیشابور توصیف کرد وگفت: وابستگی و عدم استقلال شبکه بهداشت مشکلات فراوانی برای ما داشته است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی با بیان اینکه خوشبختانه هماکنون دانشکده درتصمیمگیری مستقل بوده و هیئت امنای مستقل دارد عنوان داشت: ما حاضریم مدیریت بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع) را قبول کنیم به شرط اینکه این موضوع در هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی تایید شود.
فرهمند با اشاره به نگرانی برخی متخصصان اضافه کرد: در صورت انتقال این مجموعه امتیازات بهتری را برای این بیمارستان در نظر میگیریم.
وی یادآور شد: اما علوم پزشکی انتقال این مجموعه را به دوستان توصیه نمیکند و دوست داریم نیت واقفان حفظ، و خیریه بودن و مردمی بودن آن بماند و ما هم حمایت میکنیم.
وی در جذب متخصص بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع) را موثر دانست و افزود: در سه ماهه اخیر سه متخصص دندانپزشکی جذب شدهاند که اکثر مردم اطلاعی ندارند و هماکنون آنان مانند یک پزشک عمومی در حال خدمت به مردم در بیمارستان حکیم هستند.
فرهمند با اشاره به امضای تفاهمنامه با جهاد دانشگاهی برای کلینیک تخصصی دندانپزشکی در نیشابور، گفت: متاسفانه به دلیل پیدا کردن مکان، این تفاهمنامه اجرایی نشد.
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