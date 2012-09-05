به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندی زاده در دیدار با استاندار قم در سخنانی، با اشاره به موقعیت مهم و حساس راه های ارتباطی استان قم، ایجاد مرکز مدیریت راه‌ها و تجهیز جاده‌های استان به سیستم‌های هوشمند کنترل سرعت را از مهم ترین برنامه های سال جاری سازمان راهداری عنوان و تصریح کرد: تا پایان سال 91 این سیستم در 25 استان کشور ایجاد خواهد شد.



وی با اشاره به اهمیت ایمن سازی راه قم گرمسار گفت: ساخت پاسگاه پلیس راه و نصب دوربین های کنترل سرعت در این محور در دستور کار قرار داشته و در آینده نزدیک اجرایی می شود.



لزوم نگاه ملی به توسعه راه‌های استان قم



استاندار قم نیز در این جلسه اظهار داشت: قرارگرفتن در شاهراه ارتباطی 17 استان کشور و زائرپذیری، استان قم را به عنوان یکی از استان‌های مهم و محوری در بحث حمل و نقل مطرح کرده است.



کرم رضا پیریایی با اشاره به این که جنبه ملی راه های قم بر جنبه استانی آن برتری دارد، افزود: برنامه ریزی و توسعه امکانات در بخش راه، باید متناسب با این ویژگی باشد.



وی با اشاره به روند صعودی اعتبارات ملی بخش راه استان، گفت: اعتبارات ملی در نظر گرفته شده برای توسعه راه های استان از 10 میلیارد و 600 میلیون تومان در سال 89 به رقم 16 میلیارد و 700 میلیون تومان در سال جاری رسیده است که این رقم رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.



استاندار قم با بیان این که در اعتبارات استانی نیز رقم خوبی به این بخش اختصاص داده شده است، افزود: بزودی اولویت‌های این حوزه را در کمیته ویژه استانی تعیین خواهیم کرد.



وی اختصاص مجموع سه میلیارد و 500 میلیون تومان برای کمک به دو پروژه جاده قم - نیزار و چهار خطه کردن جاده قدیم قم - تهران را از مهم ترین توافقات صورت گرفته در سفر دیماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی به قم، عنوان کرد و گفت: بخشی از این ارقام تأمین شده و امیدواریم باقیمانده تعهدات نیز به سرعت عملیاتی شود ضمن این که استان پیگیر تأمین اعتبار کامل پروژه تعریض و چهار خطه کردن جاده قدیم قم - تهران است.



پیریایی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در جهت ایجاد ایمنی و شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز در جاده های استان، از جاده جدید قم گرمسار به عنوان یکی از محورهای پرتردد و حادثه خیز استان یاد کرد و گفت: استقرار پلیس راه و نصب دوربین‌های هوشمند سرعت سنج از جمله نیازهای ضروری این محور محسوب می‌شود که با هماهنگی‌های به عمل آمده با مسئولان وزارت، بزودی این دو نیاز مرتفع خواهد شد.