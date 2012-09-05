  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

آوی دیختر:

نگرانیم با موشکهای سنگین هدف حمله قرار گیریم و هزاران تن کشته شوند

نگرانیم با موشکهای سنگین هدف حمله قرار گیریم و هزاران تن کشته شوند

وزیر موسوم به حمایت از جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در دیدار با برخی فرماندهان نظامی، اعلام کرد: نگران هستیم موشکهای سنگین از سیستمهای دفاع موشکی اسرائیل عبور کرده و هزاران نفر در نتیجه آن کشته شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم ، "اوی دیختر" روز گذشته در دیدار با برخی مقامات نظامی اظهار داشت: ماموریت کنونی ما این است که هر گونه تهدید احتمالی را در صورت تصمیم حمله به دشمنانمان مدنظر قرار دهیم.

وی افزود: درباره احتمال وقوع عملیات بزرگی در قلب اسرائیل باید بگویم که از خوشبختی من تاکنون چنین مسئله ای رخ نداده که باعث کشته شدن صدها یا هزاران اسرائیلی شود. اما ما باید تمامی اقدامات را در راستای جلوگیری از وقوع فجایعی همچون سقوط موشکهای سنگین بر اسرائیل با عبور از سیستمهای دفاع موشکی خود، آماده باشیم.

روزنامه یدیعوت آحارنوت نیز در گزارشی از آغاز یک رزمایش آموزشی گسترده در اسرائیل خبر داده که طی آن روی تخلیه سریع منازل و  بیرون کشیدن اجساد از مناطق بمباران شده کار شده است. در این رزمایش آموزشی دهها عروسک به شکل افراد مجروح شده در مناطقی همچون قدس، الرمله و نتانیا مستقر شد و گروههای امدادی وظیفه جمع آوری آنها را بر عهده داشتند.

کد مطلب 1689620

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