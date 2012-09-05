23 زندانی جرائم غیر عمد توسط یک خیر البرزی آزاد شدند

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در جشن گلریزان برخی از افراد خیر وجه نقد و برخی از افراد نیز تعهد می کنند که چند زندانی را آزاد کنند، اظهار داشت: در جشن گلریزان اخیر یک خیر البرزی 23 زندانی جرائم غیر عمد را با مبلغی بیش از 50 میلیون تومان آزاد کرد.

وی افزود: در سال 90 همین خیر البرزی با 70 میلیون تومان وجه نقد تعدادی زندانی جرائم غیر عمدی را آزاد کرده بود که به طور کلی این خیر البرزی نزدیک به 120 میلیون تومان کمک کرده است.



فرهادی با بیان اینکه ستاد دیه بر پایه اطلاع رسانی و اعتماد سازی و با کمک اصحاب رسانه موفق است، اضافه کرد: ستاد دیه استان البرز کمتر از یک سال است که شکل گرفته است.



4 میلیارد ریال وجه نقد در شب گلریزان سال 91 جمع آوری شده است



دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرج ادامه داد: 4 میلیارد ریال وجه نقد در شب گلریزان سال 91 جمع آوری شده است.



وی گفت: با برگزاری جشن گلریزان های مختلف در مناسبت و زمان های مختلف سال و کمک خیرین به ستاد دیه تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد استان البرز آزاد می شوند.

