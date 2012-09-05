پیشنهاد جدید استانداری تهران برای کاهش آلودگی هوا/ اجرای روش مه پاشی

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا گفت: آلودگی فسیلی هوای پایتخت و کلانشهرها از آلودگیهای هوا حذف شده است.

حذف کامل آلودگی فسیلی از پایتخت

وی ادامه داد: آلودگیهای ناشی از ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون از اصلی ترین مشکلات آلودگیهای هوا هستند که برای حذف آنها نیز راهکارهایی پیش بینی می شود.

معاون استاندار تهران با اشاره به دلایل خذف آلودگی فسیلی از هوای کلانشهرها گفت: افزایش کیفیت سوخت و موتورهای اتومبیلها ارتباط مستقیم با حذف آلودگی فسیلی در پایتخت دارد.

مه پاش روش مدرنی برای کاهش آلودگی هوا کمتر از 2.5 میکرون است

محمودی در خصوص راهکارهایی برای کاهش آلودگی های ناشی از ذرات معلق گفت: یکی از راهکارهای کاهش ذرات معلق آب پاشی بود که انجام نشد اما روشهای مدرن تری مانند استفاده از دستگاههای مه پاش است که با تبدیل آب به مه رطوبت هوا را افزایش داده و ذرات را سنگین می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در شهرهای مانند تهران این گونه روشها اجرایی است گفت: روشهای پیشنهاد شده علمی است و برای اجرا نیاز به هزینه دارد که باید برای سلامت شهروندان این هزینه ها پرداخت شود.