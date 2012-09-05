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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

مرادآبادی:

کاهش جمعیت کیفری با اقدامات مشاوره ای و مددکاری تسهیل می شود

کاهش جمعیت کیفری با اقدامات مشاوره ای و مددکاری تسهیل می شود

بوئین زهرا- خبرگزاری مهر: رئیس زندان شهرستان بوئین زهرا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 250 مورد خدمات مددکاری و مشاوره به زندانیان و خانواده آنها ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسینی مرادآبادی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری که در محل اداره شهرستان بوئین زهرا برگزار شد اظهارداشت: ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی، یکی از مهمترین فعالیتهای فرهنگی و قضائی این مرکز است و نسبت به سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
 
رئیس زندان بوئین زهرا، در خصوص دامنه فعالیت های واحد مددکاری اجتماعی افزود: اقداماتی چون اخذ رضایت از اولیاء دم، اخذ رضایت از شکات متهمین، پرداخت کمک های مالی، اخذ مرخصی، معرفی به مراکز درمانی، ستاد دیه و نهادهای حمایتی از جمله انجمن های حمایت از زندانیان بخشی از برنامه های حوزه مددکاری در زندان است.
 
وی بیان کرد: مددکاران اجتماعی با بالابردن سطح آگاهی و دانش مددجویان و خانواده آنان در کاهش جمعیت کیفری زندان نقش بسزایی دارد.
 
مراد آبادی تصریح کرد: تمام تلاش و کوشش مددکاران، تبدیل زندان به نهادی اصلاحی و تربیتی است تا هدف  سازمان زندانها محقق شود.
 
رئیس زندان بوئین زهرا در پایان یادآورشد: درسال گذشته بیش از یک هزار و 200 مورد مشاوره، رواند درمانی و و مددکاری به مددجویان این زندان خدمات ارائه شده است.
کد مطلب 1689628

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