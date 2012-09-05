کاهش جمعیت کیفری با اقدامات مشاوره ای و مددکاری تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسینی مرادآبادی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری که در محل اداره شهرستان بوئین زهرا برگزار شد اظهارداشت: ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی، یکی از مهمترین فعالیتهای فرهنگی و قضائی این مرکز است و نسبت به سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

رئیس زندان بوئین زهرا، در خصوص دامنه فعالیت های واحد مددکاری اجتماعی افزود: اقداماتی چون اخذ رضایت از اولیاء دم، اخذ رضایت از شکات متهمین، پرداخت کمک های مالی، اخذ مرخصی، معرفی به مراکز درمانی، ستاد دیه و نهادهای حمایتی از جمله انجمن های حمایت از زندانیان بخشی از برنامه های حوزه مددکاری در زندان است.



وی بیان کرد: مددکاران اجتماعی با بالابردن سطح آگاهی و دانش مددجویان و خانواده آنان در کاهش جمعیت کیفری زندان نقش بسزایی دارد.

مراد آبادی تصریح کرد: تمام تلاش و کوشش مددکاران، تبدیل زندان به نهادی اصلاحی و تربیتی است تا هدف سازمان زندانها محقق شود.

رئیس زندان بوئین زهرا در پایان یادآورشد: درسال گذشته بیش از یک هزار و 200 مورد مشاوره، رواند درمانی و و مددکاری به مددجویان این زندان خدمات ارائه شده است.