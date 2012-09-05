شرط ورود اصلاح طلبان به انتخابات/نگرانی از کسانی که به خاطر قیافه رای می آورند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفار هرندی، ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه اجلاس بسیج اساتید کشور در مشهد با بیان اینکه موضوع نظام ریاستی، پارلمانی موضوعی قابل تامل است، افزود: نظام جمهوری اسلامی از سنت انتخاباتی خود در دو دهه نخست فاصله گرفته است.

وی تصریح کرد: در دو دهه نخست انقلاب فرد منتخب با وفاق عمومی مردم، رای نخبگان و رهبری انتخاب می شد.

وی تاکید کرد: در دوران فعلی و جدید دیگر نمی توان به همان روش دو دهه نخست انقلاب عمل کرد چرا که در حال حاضر انتخابات بر اثر یک رقابت شدید که محصول به صحنه آمدن جریانات مختلف است صورت می گیرد.

وی یادآور شد: در انتخاباتی که طی 20 سال گذشته انجام شده باید دید که آیا یک نماینده یا کاندیدا محصول یک جریان فکری و برنامه ای مشخص بوده و آیا آن نماینده در صورتی که برنامه هایش با شکست مواجه شده و به ناکامی رسیده به سراغ برنامه ای جدید رفته است.

وی تصریح کرد: در دوره جدید مشکل اساسی این است که در هیچ یک از انتخاباتی که پشت سرگذاشته ایم برنامه ای نیست که به اجرا و محک گذاشته شود تا مردم ببینند که آن طرح و برنامه باید ادامه داشته باشد یا پایان یابد.

وی در خصوص احزاب نیز بیان کرد: برخی می گویند باید با به راه انداختن حزب روی به همان تجربه موفق در کشورهای دیگر بیاوریم و در قالب یک نظام حزبی مدون افراد و برنامه های نظام انسجام یابد.

شکل گیری احزاب و دولت در سایه

وی گفت: در جریان شکل گیری احزاب یک برنامه جامع تدوین شده و دولت در سایه ایجاد می شود که البته من به شخصه معتقدم این تجربه در کشورهای دیگر موفق بوده است.

صفارهرندی با تاکید بر اینکه تشکیل احزاب در ایران اسلامی موفق نبوده، عنوان کرد: نظام اسلامی نیازمند نسخه بومی احزاب است هرچند که بسیاری از افراد میانه خوبی با احزاب نداشته و در نظام فکریشان تحزیب جایگاه مثبتی ندارد.

وی یادآور شد: به اعتقاد من احزاب در جایی موثرند که برنامه ریزی مدون و منسجم را برای کشور طرح ریزی کرده و این برنامه ها را در معرض آرا مردم قرار دهند نه اینکه در آستانه انتخابات چهره ها در معرض انتخاب قرار داشته باشند.

صفار هرندی تصریح کرد: در برخی از شهرستان ها گاه یک فرد به دلیل داشتن چهره خوب و متفاوت با سایر کاندیداها توانسته آرا بسیاری را کسب کند و این امر نگران کننده است.

وی با بیان مطلب فوق گفت: آیا مجلس و کشوری که با انتخاب چهره یک فرد تشکیل شود می تواند بار انقلاب اسلامی و ارزش های آن را بر دوش بکشد.

وی ادامه داد: شاید به دلیل همین گونه انتخاب ها است که در رفتار سیاسی مجلس اتفاقاتی را شاهد هستیم که از توقع همه ما به دور است.

انتخاب افراد برای مجلس از روی طرح و برنامه نیست

وی تاکید کرد: به دلیل انتخاب از روی چهره و نه از روی طرح و برنامه است که کاندیدای منتخب در میانه راه از مسیر خود جدا می شود و به یکباره حرف های جدیدی را مطرح می کند.

وی با اشاره به دوران ریاست جمهوری خاتمی گفت: خاتمی منتخب سال 76 بود اما ایشان در عمل به شکستن ساختار رسمی و زیر سوال بردن اصول نظام که جلوه زشت خود را در قالب خروج از حاکمیت و اعتصاب حکومت کنندگان و تحصن کردن اداره کنندگان کشور بود پرداخت.

وی ادامه داد: در دوره اصلاحات از دید فعالان این حزب خاتمی ایده های اصلاح طلبان را دنبال کرده اما ادعای خاتمی و مکتب ایشان این است که او مولود اصلاحات نیست بلکه مولد اصلاحات است.

نظام اعتقادی و ایدئولوژیک دستخوش احوال شخصی نباشد

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه تاکید کرد: مگر می شود نظام اعتقادی و ایدئولوژیک را دستخوش احوال شخصی اشخاص کرد و این گونه است که هر کدام از منتخبان هر سال حرفشان با سال بعد متفاوت تر و مسیر منحرف تر می شود.

وی با اشاره به حزب های اصول گرا و اصلاح طلب گفت: اصلاح طلبان به عنوان یک برداشت و برآورد قشر وسیعی از جریان اجتماعی موجودیت دارند و قابل انکار نیستند.

صفارهرندی با بیان اینکه در تعاریف، جریان اصول گرایی به معنی وفاداری به مبانی انقلاب اسلامی است تصریح کرد: هرچند که اصلاح طلبان به برخی از قضایا آلوده شده اند اما آیا مقوله ای به عنوان جریان اصلاح طلبی و مشرب فکری چپ می تواند در خدمت نظام نباشد.

شرط ورود اصلاحطلبان به انتخابات

وی با اشاره به فتنه 88 گفت: متاسفانه در جریان انتخابات 88 اصلاح طلبان یک گرایش برون نظامی از خود نشان دادند.

وی افزود: اصلاح طلبان اگر بازهم بخواهند به صحنه بیایند باید به انقلاب اسلامی وفادار باشند چرا که کسی که به سرنگونی نظام فکر می کند نباید در صحنه باشد.

وی ادامه داد: اصلاح طلبان باید خود را از اتهامات تبرئه کنند و بدانند که اگر در میانه راه ناکام شدند نباید از تغییر قانون اساسی و تغییرات آن سخن بگویند، چرا که صحبت در زمینه قوانین نیز باید در محیط وفادار به انقلاب اسلامی انجام شود.

وی افزود: ایران نظام جمهوری اسلامی است بنابراین اسلامیت این نظام را کسی نمی تواند با چون و چرا زیر سوال ببرد.

وی با بیان اینکه دو جبهه اصول گرا و اصلاح طلب باید برنامه های خود را برای اداره کشور ارائه کنند، افزود: نمی شود برنامه اصلاح طلبان یکی در چهارچوب نظام اسلامی و دیگری براندازی این نظام مقدس باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه یک کاندیدا در ابتدا خود را به عنوان منتخب جریان اصول گرایی معرف می کند و بر سر کار می آید اما در میانه راه خود را عقب می کشد.

بسیج قوی تر از احزاب عمل می کند

صفار هرندی با تاکید بر اینکه اصول گرایان نیز باید بر سر یک برنامه مشخص به توافق برسند، گفت: حزبی که فقط در آستانه انتخابات ظاهر شود حزب نیست و تحزب به معنای عقبه اجتماعی وسیعی در ایران اسلامی وجود ندارد.

وی با اشاره به جریان اجتماعی و عمومی بسیج تصریح کرد: در بسیج انسان ها و جامعه به هم پیوند می خورند و علاقه مشترک را بازگو می کنند بنابراین بسیج قوی تر از احزاب عمل می کند.

وی اشاره ای به اساتید دانشگاه داشت و افزود: اساتید جزء ظرفیت ها و اقشار فهیم جامعه بوده و کسانی هستند که به نظام اسلامی پایبندند بنابراین باید از این ظرفیت برای برنامه ریزی های کشور استفاده شود.