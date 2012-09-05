حسین رضایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرداری قم از احداث فضای سبز بر روی بام منازل استقبال می کند، افزود: سازمان فضای سبز و پارک ها به منظور تشویق مردم بر این امر بسته های تشویقی را در نظر گرفته است، همچنین برای گسترش این طرح اقدامات مشاوره ای رایگان نیز در حال اجرا است.



وی بیان کرد: طرح باغ بام علاوه بر گسترش سرانه فضای سبز در این استان، از 30 درصد هدر رفت انرژی در تابستان و زمستان نیز جلوگیری می کند.



مدیر عامل سازمان فضای سبز و پارک های شهرداری قم ادامه داد: همچنین این طرح با جمع آوری ذخیره باران و استفاده مجدد آن پس از آبیاری از هدر رفتن آب جلوگیری می کند.



وی گفت: در نمایشگاه هفته دولت در خصوص این طرح بروشورهایی تهیه و به بازدیدکنندگان داده شد و استقبال مناسبی نیز از این طرح انجام گرفت.



وی بیان کرد: با توجه به گسترش تعداد آپارتمان‌ها در شهر و همچنین کمبود مکان برای ایجاد فضای سبز ایجاد فضای سبز در آپارتمان‌ها امری مناسب است.



رضایی نسب با اشاره به اینکه سازمان به اقدامات آموزشی در خصوص اجرای طرح باغ بام می‌پردازد، افزود: بحث مطالعاتی طرح باغ بام از اول تیرماه آغاز شده است.

