27 هزار نفر اشتغال در حوزه صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان اشتغال در بخش صنعت، معدن وتجارت 27 هزار و 389 نفر دردولت نهم و دهم در این استان بوده، اظهار داشت: تعداد شاغلین در حوزه صنعت، معدن و تجارت در دولت نهم و دهم در این استان نسبت به دوره مشابه 60 درصد رشد داشته است.

کرمی افزود: تعداد اشتغال واحد های صنعتی دارای پروانه بهره برداری در این استان در دولتهای نهم و دهم 11 هزار و 366 نفر بوده که نسبت به دوره مشابه 85 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه اشتغال در معادن دارای پروانه بهره برداری در دولتهای نهم و دهم 37 درصد نسبت به دوره مشابه رشد داشته است، بیان داشت: میزان اشتغال معادن دارای پروانه در استان 783 نفر بوده است.

کرمی با بیان اینکه اشتغال پروانه های صنفی در دولت های نهم و دهم 17 هزار نفر بوده، اذعان داشت: این میزان اشتغال نسبت به دوره مشابه دولت های هفتم و هشتم 44 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه اشتغال کارت بازرگانی در استان در دولت های نهم و دهم 840 نفر بوده، عنوان کرد: میزان اشتغال در این بخش نسبت به دوره مشابه 140 درصد رشد داشته است.