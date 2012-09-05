10 درصد مجروحان تصادفات رانندگی فوت می کنند

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 10 درصد مجروحین تصادفات رانندگی منجر به فوت می شود در صورتی که این رقم در جهان 2 دهم درصد است.



وی ادامه داد: از 200 هزار نفر در تصادفات رانندگی کشور 20 هزار نفر کشته می شود و این امر نشان دهنده است که در این موضوع مشکلی وجود دارد.



رئیس پلیس راهور استان البرز گفت: 60 درصد مصدومان تصادفات رانندگی توسط مراکز اورژانسی به بیمارستان منتقل می شوند و 40 درصد آن توسط مردم به بیمارستان منتقل می شود.



کمالوند تصریح کرد: با توجه به اینکه خیابان های استان البرز آسفالت شده است میزان تصادفات رانندگی استان البرز به 11 درصد افزایش یافته است.



رئیس پلیس راهور استان البرز بر پیگیری موضوع ترافیک استان البرز تاکید کرد و افزود: از دستگاه های مختلف نیز باید در جلسه شورای ترافیک دعوت کنیم حضور داشته باشند تا این موضوع ترافیک با جدیت بیشتر دنبال شود.



