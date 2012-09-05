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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

دریادار دوم اشکان:

ناوگروه بیست و یکم در آموزش دانشجویان نیروی دریایی موفق عمل کرد

ناوگروه بیست و یکم در آموزش دانشجویان نیروی دریایی موفق عمل کرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش، عملکرد ناوگروه بیست و یکم نیروی دریایی در آموزش دانشجویان این نیرو را موفقیت آمیز دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم ابراهیم اشکان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم استقبال از بیست و یکمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی به آبهای بین المللی، عملکرد این ناوگروه در آموزش دانشجویان نیروی دریایی را موفقیت آمیز دانست و افزود: خوشبختانه ناوگروه بیست و یکم علاوه براجرای ماموریتهای اطلاعاتی و عملیاتی خود به خوبی کار آموزش دانشجویان نیروی دریایی را نیز انجام داد.

وی لازمه تداوم چرخ پیشرفت نیروی دریایی را آموزش نیروهای کارآمد عنوان کرد و اظهار داشت: آموزش نیروهای کارآمد موجب پیشرفت و سرافرازی کشور در آینده می شود که خوشبختانه این کار به خوبی توسط ناوگروه بیست و یکم در آبهای بین المللی انجام شد.

فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ادامه داد: حضور عزتمند نیروی دریایی در آبهای آزاد دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت کشتی های تجاری کشورمان را درپی داشته است.

دریادار دوم اشکان پشتیبانی فنی از کشتی های تجاری را یکی دیگر از موفقیتهای ناوگروه بیست و یکم خواند و بیان داشت: این ناوگروه با حضور در تنگه باب المندب، شمال اقیانوس هند، خلیج عدن و دریای عمان به خوبی حملات دزدان دریایی را دفع و حتی از کشتی های تجاری پشتیبانی فنی کرد.

وی عنوان کرد: امروز ناوگروههای نیروی دریایی با استفاده از تجهیرات و فناوری های بومی از منافع کشورمان در آبهای دوردست دفاع می کنند.

کد مطلب 1689637

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