به گزارش خبرنگار مهر، حسن رادمرد در نشست خبری صبح امروز خود با خبرنگاران گفت: هم اکنون ایران باید بخشی از نیاز خود به شمش فولاد را از طریق واردات تامین کند که بر این اساس، سالانه شش میلون تن شمش فولاد وارد کشور می‌شود، البته نیاز داخلی 16 میلیون تن است که از این رقم 10 تا 11 میلیون تن آن از داخل تامین می‌شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع اصلی در این زمینه نرخ ارز است که هم اکنون به دلیل بالارفتن قیمت ارز، واردات به کندی صورت می‌گیرد اما باید توجه داشت که واردات شمش با نرخ ارز آزاد صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ایمیدرو وارد این موضوع شده و قرار است واردات آن را انجام دهد و بحث تعیین قیمت آن نیز با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو انجام می‌شود.

نرخ شیر به حالت سابق برمی‌گردد

به گفته رادمرد، توافقات جدیدی با اتحادیه دامداران برای شیر و مواد لبنی صورت گرفته است که بر این اساس، علاوه بر اینکه مقرر شد همان قیمت قبلی750 تومان برای شیر خام تعیین شود، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز فرمولی را برای فرآورده‌های لبنی مشخص کند.

وی اظهار داشت: بر این اساس، شیر پاستوریزه بسته به نوع بسته‌بندی 1100 تومان، ماست 2400 و پنیر نیم‌کیلویی uf با 1.5 درصد چربی 2400 تومان عرضه خواهد شد. البته به موازات آن، طرح تعزیراتی و اعمال جریمه‌های سنگین برای برخی از کارخانه‌ها در نهایت موجب خواهد شد تا قیمت به حالت سابق برگردد.

ذخیره‌سازی 5 هزار تن تخم‌مرغ

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: قرار است که 5 هزار تن تخم‌مرغ داخلی ذخیره‌سازی شود؛ همچنین اتحادیه میهن این کار را انجام دهد، ضمن اینکه این اتحادیه در مقابل گرفتن بخشی از نهاد‌ه‌های تولیدی قرار شده تولید خود را در اختیار شرکت پشتیبانی دام قرار دهد.

رادمرد با بیان اینکه در این کمیته نماینده وزارت جهاد، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور دارند، خاطر نشان کرد: در بحث مواد پروتئینی، وزارت جهاد کشاورزی ورود کرده که البته نباید بار این موضوع فقط بر دوش یک نهاد باشد.

برگزاری نمایشگاههای پاییزه

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا که از امروز در تهران آغاز به کار می‌کند، گفت: این نمایشگاهها در 5 نقطه تهران و 400 نقطه سراسر کشور برگزار خواهد شد و در آن، مایحتاج مورد نیاز مردم از جمله لوازم‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش، گوشت مرغ و گوشت قرمز در کنار سایر کالاهای اساسی عرضه خواهد شد.

به گفته رادمرد، همچنین بازرسان وزارت صنعت و بازرسان صنفی در این نمایشگاه‌ها مستقر هستند و سازمان تعزیرات هم در طول نمایشگاه به صورت ثابت و متحرک بر کالاهای عرضه شده در این نمایشگاهها، نظارت دارند.

ذخیره‌سازی مجدد گوشت قرمز در دستور کار

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در مورد گوشت گوساله، در تولید داخلی آن کمبود وجود داشته و واردات از کشور‌های دیگر نیز در مدت برگزاری اجلاس متوقف شده بود؛ اما از یکشنبه 12 شهریور مجددا واردات و ذخیره‌سازی آغاز شده است که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام صورت می‌گیرد.