رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری دانشگاه آزاد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان این آزمون به شرح زیر است:

مجموعه اول ریاضی و فنی مهندسی

نفر اول، امیرعلی ولی‌نژاد، مهندسی برق- الکترونیک

نفر دوم، محمدرضا صدرزاده، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

نفر سوم، محمدامین شادی‌دیزناب، مهندسی برق- قدرت

مجموعه دوم علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

نفر اول، فاطمه ناصری‌طاهری، زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک

نفر دوم، تینا نظری، زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی

نفر سوم، سحر ترکمان‌دهنوی، زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک

مجموعه سوم علوم انسانی

نفر اول، وحید حامد، حقوق

نفر دوم، ریحانه آشتیانی‌عراقی، حقوق

نفر سوم، زهرا شیخیان، حقوق

مجموعه چهار علوم انسانی

نفر اول، فاطمه شیخ زاده‌نجار، روانشناسی- روانشناسی بالینی

نفر دوم، مهدی کیائی، مدیریت بازرگانی

نفر سوم، فؤاد حسن‌زاده خسروشاهی، روانشناسی- روانشناسی بالینی

مجموعه پنجم علوم پزشکی

نفر اول، غزاله تفاق، پزشکی- دکترای حرفه ای

نفر دوم، پدرام افشار بکشلو، پزشکی- دکترای حرفه ای

نفر سوم، آیدا چرکزی، پزشکی- دکترای حرفه ای

مجموعه ششم زبان های خارجه

نفر اول، یاسمن رنگین‌کمان، زبان و ادبیات انگلیسی

نفر دوم، زهرا حجرگشت، زبان و ادبیات انگلیسی

نفر سوم، هستی گرجانی، مترجمی زبان انگلیسی

مجموعه هفتم هنر

نفر اول، شیرین جعفری‌نسب‌کرمانی، موسیقی

نفر دوم، بشیر راستگوفر، ارتباط تصویری

نفر سوم، عطیه حسینی‌مقدم، عکاسی

به گزارش مهر، 85 درصد پذیرفته شدگان آزمون سراسری پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد در سال 91 در استان محل سکونت خود پذیرش شدند. درصد پذیرش بومی برای داوطلبان زن این آزمون 86 درصد و برای داوطلبان مرد این آزمون 83 درصد بوده است.