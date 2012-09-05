موجودی حساب شرکت شهرک های صنعتی البرز 2 و نیم میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، جنگی رئیسی قبل از ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه خود که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: طی یک سال اخیر تاسیس شرکت شهرک های صنعتی استان البرز بیش از 100 هزار مکاتبات اداری انجام داده است و هم اکنون موجودی حساب شرکت شهرک های صنعتی البرز دو میلیارد و 500 میلیون تومان است.



وی افزود: مدیریت در ایران همین است یک مدیر هستیم و یک روز نیستیم انشاالله یادگاری در استان البرز باشد.



مدیر عامل سابق شرکت شهرک های صنعتی استان البرز گفت: خروج شهرک ها از شعاع 120 کیلومتر پایتخت انقلاب بزرگی در صنعت البرز بود که به کمک نمایندگان مجلس و استاندار البرز صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در تشکیل و راه اندازی شرکت شهرک های صنعتی استان البرز مشکلاتی وجود داشت، اضافه کرد: مشکلاتی که داشتیم تثبت شرکت شهرک های صنعتی که برای برخی از ادارات این شرکت غریبه بود و در استان البرز درگیر معرفی این شرکت بودیم که شرکت شهرک صنعتی با سازمان صنعت و معدن متفاوت است.



رئیسی انتقاد کرد: شهرک های صنعتی زیان ده با بدهی به ما تحویل داده اند خوشبختانه با تلاش و کوشش با گردش مالی خوب و رتبه پنجم کشور قرار دارد.



2 و نیم میلیارد تومان موجودی شرکت شهرک صنعتی است



وی با بیان اینکه دو نیم میلیارد تومان موجودی شرکت است، گفت: یکی از مصوبات که پیگیری کردیم خروج شهرک های صنعتی از شعاع 120 کیلومتر بود که یک انقلاب صنعتی و عظیم را در آینده شاهد خواهیم بود.



مدیر عامل سابق شرکت شهرک های صنعتی استان البرز افزود: طی سال های آینده تهران چه بخواهد چه نخواهد باید تمام صنایع به سمت استان البرز سوق پیدا کند.



رئیسی گفت: با وجود عقب افتادگی استان البرز در راستای توسعه و آبادانی استان تلاش کردیم و امروزه بستر آماده شده است.



60 میلیارد ریال کار عمرانی در شهرک های صنعتی استان البرز انجام شده است



وی ادامه داد: 60 میلیارد ریال کار عمرانی در شهرک های صنعتی استان البرز انجام شده است و پیش بینی کرده ایم در سال جاری امسال 100 میلیارد ریال کار عمرانی برای شهرک های صنعتی استان برنامه ریزی کرده ایم.



مدیر عامل سابق شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان اینکه تا کنون 15 تفاهم نامه مختلف با دانشگاه های مختلف استان منعقد شده است، اضافه کرد: با این وضعیت اقتصادی حدود 30 میلیارد ریال اعتبارات فنی و مهندسی و تجهیزات مهندسی به صنایع کمک کرده ایم.



رئیسی افزود: اگر چه در برخی از مواقع نمی توانستیم به صنعتگران کمک کنیم اما تا جایی که توان داشتیم گوش شنوا برای صنعتگران استان البرز بوده ایم.