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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

مرمت مساجد دزک و سرجو سراوان در حال اتمام است

مرمت مساجد دزک و سرجو سراوان در حال اتمام است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: عملیات مرمت و بازسازی مساجد جامع دزک و سرجو سراوان تا اواخر شهریورماه امسال به اتمام می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسنعلی شهرکی اظهار داشت: مسجد دزک در روستای دزک، در سه کیلومتری شرق سراوان و مسجد جامع سرجو در محله سرجو سراوان واقع شده است.

وی گفت: این دو از مساجد مهم دوره متاخر شهرستان سراوان محسوب می شوند.

وی افزود: عملیات مرمتی این دو مسجد در قالب محوطه سازی، کف سازی، سنگفرش، گچ کاری، تعویض تیرهای چوبی و... از خرداد ماه امسال آغاز شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان بیان داشت: هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی برای این دو پروژه هزینه شده است.

وی گفت: مصالح بکار رفته در دیوارها و ستون‌ ها خشت و چینه، و پوشش سقف از فرآورده ‌های درخت نخل، گز و کنار است.

وی افزود: مسجد دزک شامل دو شبستان تابستانی و زمستانی است و ستون‌ های آن تا حدودی شبیه ستون ‌های مسجد تاریخانه دامغان می ‌باشد.

شهرکی اظهار داشت: از ویژگی ‌های این بنا علاوه بر نوع تاقچه ‌های تزئینی و مقرنس‌ های ویژه، وجود چله‌ خانه ‌ای برای معتکفین و عابدین در زیرزمین است.

وی گفت: مسجد جامع دزک و سرجو در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند.

کد مطلب 1689645

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