اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست/نباید به مردم فشار آوریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر چهارشنبه در کنفرانس مقاومت اسلامی ادامه داد: در صورتی که در این راه شناخته شده مقاومت کنیم پیروز خواهیم شد.
وی یادآورشد: باید از نقاطی وارد شویم که توانایی آن را داریم اما در محاسبات دشمن نیست و باید با فرمول خودمان پیش برویم و در نقطه ضعف دشمن وارد شویم.
اقتصاد را باید به دست خود مردم دهیم
رضایی ادامه داد: فرمول اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور، اقتصادی مردمی شود و اقتصاد را در دست مردم دهیم و در واقع اقتصاد که پیچیدهتر از جنگ نیست و مردم ما در اقتصاد اگر بیشتر از جنگ پیشرفت نکنند کمتر نخواهد بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: مردم ما ابن سیناها و خواجه نصیرها را دارند و در صورتی که در این عرصه، مدیریت با مردم باشد عبور خواهیم کرد.
ایران میتواند در عرصه اقتصادی هم الگوی جهان اسلام و بیداری اسلامی باشد
رضایی گفت: اگر مدلها را به دست آوردیم آن موقع پشتوانه بیداری اسلامی میشویم و آنها از ایران مدل خواهند گرفت همانطور که در مقاومت از ما الگو می گیرند.
دشمن میخواهند نفت ایران مشتری نداشته باشد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: آنها با مقابله اقتصادی که با ما دارند میخواند نفت ما با وجودی که مشتری دارد، منتقل نشود تا فروش ما کاهش یافته و دولت دچار مشکل شود تا از این طریق و رویارویی جدید به انقلاب آسیب وارد کنند.
رضایی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست و ما نمی خواهیم چون اروپایی ها سیاست ریاضتی را در پیش بگیریم و به مردم فشار آوریم و مردم ما اقتصادی میخواهند که در آن مشارکت کنند.
وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی یک تفکر و ایمان جدیدی را متولد کرده که هنوز این مبارزه ادامه دارد.
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