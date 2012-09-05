به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد امروز در حاشیه یک نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جدیدترین برنامه‌های گمرک برای راه اندازی گمرکات اختصاصی و تخصصی در کشور گفت: از طریق گمرکات تخصصی برخی بخش‌ها اجازه می‌یابند تا بتوانند کالاهای خاصی را به کشور وارد کنند.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه هم اکنون برای 19 تا 20 گروه کالایی از جمله فرش، لوازم رایانه و فناوری اطلاعات و لاستیک خودرو مجوز گمرک تخصصی صادر و در حال فعالیت است، افزود: صدور مجوز ورود این گروه کالایی نیاز به تخصص دارد بنابراین برای تسهیل در ورود این کالاها آنها در گمرکات خاصی ساماندهی کردیم و واردات آنها از همه گمرکات آزاد نیست.

معمارنژاد همچنین در ارتباط با وضعیت ایجاد گمرکات اختصاصی در کشور با بیان اینکه گمرک اجازه صدور این نوع مجوز را نیز دارد، گفت: این کار مستلزم درخواست سازمان یا شرکتی است که حجم بالایی از کار را داشته باشد ما تنوع واردات آن پایین باشد.

وی ادامه داد: یکی از این گمرکات گمرک نفت است که طی تفاهمنامه‌ای که با وزارت نفت داشتیم، به زودی فعالیت آن آغاز می‌شود و در حال حاضر در مراحل جانمایی و راه اندازی قرار دارد.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه قبل از این دو گمرک اختصاصی دیگر در کشور به درخواست شرکت‌ها ایجاد شده است، بیان داشت: شرکت ذوب آهن و فولاد مبارکه قبل از این مجوز واردات کالا از طریق گمرکات اختصاصی را دریافت کرده‌اند.

معمارنژاد همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ورود و خروج ارز مسافری به کشور گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ورود و خروج ارز مسافری به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی ندارد و هم اکنون مسافران می‌توانند تا 5 هزار دلار ارز را به کشور وارد کنند و نیازی به اظهار ندارد.

وی با بیان اینکه در صورت ورود بیش از 5 هزار دلار ارز به کشور واردکننده باید در بانک فرودگاه و گمرک ورودی به کشور حسابی را باز کند، بیان داشت: پس از آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی ارز به آن حساب واریز می‌شود و برای مصارف بعدی نیز باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد و به صورت کلی ضوابط ورود و خروج ارز به کشور از سوی بانک مرکزی تعیین و بر عهده این نهاد است.