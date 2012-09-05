نابینایی پسر دانشجو پایان درگیری خانوادگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه دادگاه که در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمد سلطان همت یار برگزار شد نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده حامد متهم به مباشرت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به تخلیه چشم چپ و همچنین مشارکت در ایراد ضرب و جرح، ابوالفضل متهم به مباشرت در ایراد ضرب و جرح و مادر حامد نیز متهم به معاونت در این درگیری می باشند.

وی افزود: این درگیری در تاریخ دوم مرداد ماه سال 89 در میدان جمهوری تهران رخ داد که حامد پس از نزاع به مدت 8 ماه متواری بود. او بعد از دستگیری با انکار اتهاماتش مدعی شد به خاطر اینکه بدهکار بوده از تهران گریخته است. اما مواجهه حضوری او با دو تن از شاهدان مجبورش کرد لب به اعتراف گشوده و به شرکت در نزاع و نابینا کردن یکی از شکات به نام محمد اعتراف کند. حال با توجه به مدارک موجود در پرونده برای 3 متهم تقاضای مجازات قانونی دارم.

در ادامه 3 شاکی پرونده به طرح شکایت علیه متهمان پرداخته و محمد که در این درگیری از ناحیه چشم چپ نابینا شده است خواستار قصاص چشم حامد شد.

رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به حامد از او خواست به دفاع از خود بپردازد که پسر جوان پس از قرار گرفتن در جایگاه با قبول اتهاماتش گفت: شب حادثه پدر و مادرم خودرومان را برای تعمیر به تعمیرگاه برده بودند پس از ساعتی مادرم تماس گرفت و گفت در میدان جمهوری تصادف کرده ام. صدای درگیری از پشت تلفن به گوش می رسید سریع با موتور راهی محل شدم در بین راه یکی از دوستانم به نام ابوالفضل را دیدم و او را با اصرار همراه خود بردم. من قصد درگیری نداشتم در یک لحظه میله ای از موتور برداشته و در دفاع از خود ضربه ای به چشم محمد زدم.

در ادامه متهم ردیف دو و سه پرونده به دفاع از خود پرداخته و مدعی شدند با هدف درگیری به محل حادثه نرفته بودند. بعد از آخرین دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.