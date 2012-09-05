به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی تیم‌های فوتبال جهان که توسط فیفا منتشر شده با 573 امتیاز به رده پنجاه و چهارم سقوط کرد. این در حالی است که ماه گذشته ایران با 590 امتیاز در رده چهل و هشتم فوتبال جهان قرار داشت.

ایران در آسیا بعد از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در رده چهارم قرار گرفته است. ژاپن با 793 امتیاز در رده 23 جهان و اول آسیا، استرالیا با 778 امتیاز در رده 25 جهان و دوم آسیا و کره‌جنوبی با 763 امتیاز در رده 27 جهان و سوم آسیا ایستاده‌اند. ژاپن و استرالیا هر کدام یک پله نسبت به رتبه ماه گذشته خود تنزل داشته‌اند اما کره‌جنوبی دو پله صعود کرده است.

ازبکستان با 470 امتیاز، چین با 437 امتیاز، عراق با 437 امتیاز، کره‌‎شمالی با 429 امتیاز، اردن با 402 امتیاز و قطر با 380 امتیاز به ترتیب رده‌های چهارم تا دهم کشورهای قاره آسیا را به خود اختصاص داده‌اند.

لبنان حریف ایران در مرحله چهارم و نهایی انتخابی جام جهانی 2014 برزیل هم با 271 امتیاز و 3 پله صعود در رده 124 جهان و 16 آسیا ایستاده است.

در بین 10 تیم برتر جهان نیز تنها جای تیم چهارم و پنجم عوض شده که طی آن اروگوئه که ماه گذشته در رده پنجم قرار داشت جای خود را به پرتغال داده است. اسپانیا همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و اثری از فوتبال برزیل نیز در بین 10 تیم برتر دیده نمی‌شود.

رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:

1- اسپانیا 1617 امتیاز

2- آلمان 1437 امتیاز

3- انگلستان 1274امتیاز

4- پرتغال 1232امتیاز

5- اروگوئه 1217 امتیاز

6- ایتالیا 1174 امتیاز

7- آرژانتین 1121 امتیاز

8- هلند 1044 امتیاز

9- کرواسی 1020 امتیاز

10- دانمارک 1006 امتیاز