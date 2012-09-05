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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

نارویی:

حق آب ایران از هیرمند باید تامین شود/ لزوم تامین آب هامون

حق آب ایران از هیرمند باید تامین شود/ لزوم تامین آب هامون

زابل - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: حیات مردم، پرندگان و آبزیان سیستان به تالاب بین المللی هامون بستگی دارد و سرچشمه حیات این تالاب نیز رودخانه هیرمند است که باید حق آبه ایران از این رودخانه مرزی تامین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی صبح چهارشنبه در سفر به سیستان در دیدار با معتمدان، ریش سفیدان و بزرگان طوایف شیعه و سنی در فرمانداری زابل اظهار داشت: دریاچه هامون سرمایه بزرگ و ارزشمندی برای کشور و رگ حیات سیستان و زیستگاه بزرگ پرندگان و آبزیان است که باید با همکاری وزارت امور خارجه و دریافت حق آبه ایران از هیرمند احیا شود.

وی گفت: سیستان زمانی انبار غله کشور و حتی کشورهای همسایه بود.

وی احیا زمین های کشاورزی پشت دیوار مرزی در منطقه سیستان، مدیریت منابع آب و انتقال آب به زمین های کشاورزی به وسیله لوله را از اولویت های این منطقه دانست.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به بادهای 120 روزه سیستان و استحصال و تولید انرژی از آن بیان داشت: با بهره گیری از این بادها می توان انرژی مورد نیاز منطقه و مناطق همجوار کشورهای همسایه را تامین کرد.

وی گفت: ورود دام سبک و سنگین نیز باید در منطقه رونق گیرد و صنایع بسته بندی نیز ایجاد شود.

وی وجود مرزهای طولانی، معادن، دریا و زمینه های تجارت و بازرگانی را از توانمندی های بزرگ سیستان و بلوچستان عنوان کرد و افزود: بهره برداری مناسب از این توانمندی ها و ظرفیت ها می تواند علاوه بر نیازهای استان نیاز سایر استان های همجوار و حتی کشورهای همسایه را نیز برآورده سازد.

نارویی اظهار داشت: با افزایش و توسعه بازارچه های مرزی و استقرار شعب گمرک در این بازارچه ها تجارت و بازرگانی در سیستان و بلوچستان رونق خواهد یافت.

وی گفت: بازارچه‌ مرزی میلک نیز باید توسعه یافته و صادرات و واردات در آن افزایش یابد.

وی افزود: عملیات احداث بزرگراه های زابل - زاهدان، زاهدان - چابهار، زاهدان - کرمان و زاهدان - بیرجند نیز هرچه سریعتر باید اجرایی شوند.

نارویی بیان داشت: به دلیل اینکه سیستان و بلوچستان جوانترین و پهناورترین استان کشور است، باید کارها و اقدامات بسیار ارزنده ‌ای برای این استان صورت گیرد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: وحدت و همدلی مردم و ریش سفیدان طوایف در این استان سدی مستحکم در مقابل توطئه ها و تهاجم احتمالی دشمنان است.

تعدادی از بزرگان و ریش سفیدان طوایف سیستان نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری در زمینه توسعه و پیشرفت منطقه خواستار تامین حق آبه ایران از رودخانه هیرمند شدند.

کد مطلب 1689657

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