حق آب ایران از هیرمند باید تامین شود/ لزوم تامین آب هامون

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی صبح چهارشنبه در سفر به سیستان در دیدار با معتمدان، ریش سفیدان و بزرگان طوایف شیعه و سنی در فرمانداری زابل اظهار داشت: دریاچه هامون سرمایه بزرگ و ارزشمندی برای کشور و رگ حیات سیستان و زیستگاه بزرگ پرندگان و آبزیان است که باید با همکاری وزارت امور خارجه و دریافت حق آبه ایران از هیرمند احیا شود.

وی گفت: سیستان زمانی انبار غله کشور و حتی کشورهای همسایه بود.

وی احیا زمین های کشاورزی پشت دیوار مرزی در منطقه سیستان، مدیریت منابع آب و انتقال آب به زمین های کشاورزی به وسیله لوله را از اولویت های این منطقه دانست.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به بادهای 120 روزه سیستان و استحصال و تولید انرژی از آن بیان داشت: با بهره گیری از این بادها می توان انرژی مورد نیاز منطقه و مناطق همجوار کشورهای همسایه را تامین کرد.

وی گفت: ورود دام سبک و سنگین نیز باید در منطقه رونق گیرد و صنایع بسته بندی نیز ایجاد شود.

وی وجود مرزهای طولانی، معادن، دریا و زمینه های تجارت و بازرگانی را از توانمندی های بزرگ سیستان و بلوچستان عنوان کرد و افزود: بهره برداری مناسب از این توانمندی ها و ظرفیت ها می تواند علاوه بر نیازهای استان نیاز سایر استان های همجوار و حتی کشورهای همسایه را نیز برآورده سازد.

نارویی اظهار داشت: با افزایش و توسعه بازارچه های مرزی و استقرار شعب گمرک در این بازارچه ها تجارت و بازرگانی در سیستان و بلوچستان رونق خواهد یافت.

وی گفت: بازارچه‌ مرزی میلک نیز باید توسعه یافته و صادرات و واردات در آن افزایش یابد.

وی افزود: عملیات احداث بزرگراه های زابل - زاهدان، زاهدان - چابهار، زاهدان - کرمان و زاهدان - بیرجند نیز هرچه سریعتر باید اجرایی شوند.

نارویی بیان داشت: به دلیل اینکه سیستان و بلوچستان جوانترین و پهناورترین استان کشور است، باید کارها و اقدامات بسیار ارزنده ‌ای برای این استان صورت گیرد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: وحدت و همدلی مردم و ریش سفیدان طوایف در این استان سدی مستحکم در مقابل توطئه ها و تهاجم احتمالی دشمنان است.

تعدادی از بزرگان و ریش سفیدان طوایف سیستان نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری در زمینه توسعه و پیشرفت منطقه خواستار تامین حق آبه ایران از رودخانه هیرمند شدند.