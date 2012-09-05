آلودگی هوای اراک امروز کمتر شد

علیرضا محرابیان با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان آلایندگی هوای شهر اراک در ساعت 20 شب گذشته به 7 برابر حد مجاز رسید .

وی غلظت آلاینده های هوای اراک در ساعت 20 سه شنبه را به صورت لحظه ای 664 میکروگرم بر مترمکعب عنوان کرد و افزود: این در حالییست که شاخص استاندارد آن 90 میکروگرم بر مترمکعب است.

کارشناس دفتر پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: غلضت آلاینده های هوای اراک در 24 سااعت گذشته 139 میکروگرم بود ه است.

محرابیان علت افزایش غلظت آلایندگی هوای اراک در 24 ساعت گذشته را وزش بادهای محلی از سمت کویر میقان عنوان کرد و گفت: از ساعت 22 شب گذشته با کاهش وزش بادهای محلی از غلظت آلایندگی هوای اراک هم کاسته شده است.

وی یادآور شد از ابتدای سال جاری تا اول شهریور ماه امسال مردم اراک از داشتن هوای سالم در 47 روز محروم بوده اند.