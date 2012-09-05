نخستین ایستگاه تحقیقاتی اصلاح نژاد گوسفند توسط بخش خصوصی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه ایستگاه تحقیقاتی اصلاح نژاد گوسفند افشاری، افزود: اجرای طرح های تحقیقاتی بزرگ نیاز به مشارکت بخش خصوصی دارد زیرا در جاهایی که وظایف دولت به بخش خصوص سپرده شده کیفیت و سرعت کار بالا رفته است.

رئوفی نژاد اضافه کرد: ایران جزو هفت کشور دنیاست که این طرح را اجرایی کرده و دارنده ژن چند قلو زایی شده است.

وی اظهار داشت: به برکت دولت نهم و دهم سرعت واگذاری کارها به بخش خصوصی بیشتر شده است.

وی در این رابطه اظهار داشت: قبل از دولت نهم 67 هزار میلیارد تومان واگذاری کار به بخش خصوصی بود که در حال حاضر به هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه طرح اصلاح نژاد گوسفندی برای اولین بار است که در کشور به دست بخش خصوصی انجام می شود، گفت: در این راستا بخش خصوصی روی این طرح بسیار خوب کار کرده است.

وی در ادامه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی جنبه معنوی و سیاسی بسیار قوی و محکمی دارد.



استاندار زنجان یادآور شد: یکی از راهکارهای مهم در حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به اقتصاد مقاومتی است چرا که در این راستا مقام معظم رهبری به اقتصاد دانش بنیان در حوزه های مختلف تاکید دارند.

رئوفی نژاد افزود: باید به تولیدات دانش بنیان توجه شود چرا که این اقتصاد دانش بنیان است که ماندگاری دارد و به عبارت بهتر رمز و راز اقتصاد مقاومتی در حرکت دانش بنیان است.

وی ادامه داد: دولت در چند سال گذشته توجه جدی به طرح های دانش بنیان داشته و حمایت از نخبگان، ارائه تسهیلات به نخبگان برای اجرای پژوهش ها را در دستور کار خود قرار داده است.

استاندار زنجان گفت: سال به سال اعتبار برای اجرای پژوهشها بیشتر می شود و یک جایگاه قانونمند و نظام مند در دنیا باز کرده است.

رئوفی نژاد گفت: امسال سه درصد از کل اعتبارات کشور به مباحث پژوهشی تعلق می گیرد و مبانی توزیع اعتبارات در استانها بر اساس عملکرد و جایگاهی که بنیاد نخبگان دارد، است.

وی افزود: طرح هایی که افتتاح می شود باید به خوبی به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم به بخش خصوصی ورود کنند.

استاندار زنجان در پایان گفت: در این طرح به ازای هر 100 گوسفند 300 الی 400 گوسفند دیگر تولید می شود که به نفع استان و کشوراست.