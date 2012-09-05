  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

دراستان زنجان/

نخستین ایستگاه تحقیقاتی اصلاح نژاد گوسفند توسط بخش خصوصی ایجاد شد

نخستین ایستگاه تحقیقاتی اصلاح نژاد گوسفند توسط بخش خصوصی ایجاد شد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: "ایستگاه تحقیقاتی اصلاح نژاد گوسفند"، نخستین ایستگاه تحقیقاتی اصلاح نژاد گوسفندی در کشور است که توسط بخش خصوصی در زنجان ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه ایستگاه تحقیقاتی اصلاح نژاد گوسفند افشاری، افزود: اجرای طرح های تحقیقاتی بزرگ نیاز به مشارکت بخش خصوصی دارد زیرا در جاهایی که وظایف دولت به بخش خصوص سپرده شده کیفیت و سرعت کار بالا رفته است.

رئوفی نژاد اضافه کرد: ایران جزو هفت کشور دنیاست که این طرح را اجرایی کرده و دارنده ژن چند قلو زایی شده است.

وی اظهار داشت: به برکت دولت نهم و دهم سرعت واگذاری کارها به بخش خصوصی بیشتر شده است.

وی در این رابطه اظهار داشت: قبل از دولت نهم 67 هزار میلیارد تومان واگذاری کار به بخش خصوصی بود که در حال حاضر به هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه طرح اصلاح نژاد گوسفندی برای اولین بار است که در کشور به دست بخش خصوصی انجام می شود، گفت: در این راستا بخش خصوصی روی این طرح بسیار خوب کار کرده است.

وی در ادامه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی جنبه معنوی و سیاسی بسیار قوی و محکمی دارد.

استاندار زنجان یادآور شد: یکی از راهکارهای مهم در حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به اقتصاد مقاومتی است چرا که در این راستا مقام معظم رهبری به اقتصاد دانش بنیان در حوزه های مختلف تاکید دارند.

رئوفی نژاد افزود: باید به تولیدات دانش بنیان توجه شود چرا که این اقتصاد دانش بنیان است که ماندگاری دارد و به عبارت بهتر رمز و راز اقتصاد مقاومتی در حرکت دانش بنیان است.

وی ادامه داد: دولت در چند سال گذشته توجه جدی به طرح های دانش بنیان داشته و حمایت از نخبگان، ارائه تسهیلات به نخبگان برای اجرای پژوهش ها را در دستور کار خود قرار داده است.

استاندار زنجان گفت: سال به سال اعتبار برای اجرای پژوهشها بیشتر می شود و یک جایگاه قانونمند و نظام مند در دنیا باز کرده است.

رئوفی نژاد گفت: امسال سه درصد از کل اعتبارات کشور به مباحث پژوهشی تعلق می گیرد و مبانی توزیع اعتبارات در استانها بر اساس عملکرد و جایگاهی که بنیاد نخبگان دارد، است.

وی افزود: طرح هایی که افتتاح می شود باید به خوبی به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم به بخش خصوصی ورود کنند.

استاندار زنجان در پایان گفت: در این طرح به ازای هر 100 گوسفند 300 الی 400 گوسفند دیگر تولید می شود که به نفع استان و کشوراست.

کد مطلب 1689668

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها