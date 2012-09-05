دست سرمایه گذار را باید بوسید

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل احمدی قبل از ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: دست یک سرمایه گذاری که حتی یک نفر اشتغال ایجاد می کند را باید بوسید.



وی با بیان اینکه دغدغه مقام معظم رهبری بحث اشتغال است، اضافه کرد: تحقق اشتغال با فراهم کردن بسترهای مختلف در عرصه های مختلف میسر خواهد شد که این بسترها با فراهم کردن زیر ساخت در صنعت محقق خواهد شد.



مدیر عامل جدید شرکت شهرک های صنعتی استان البرز ادامه داد: برخی از کشورها زیر ساخت ها را فراهم می کنند تا صنعتگر با آرامش به فعالیت های خود ادامه دهند.



13 درصد صنعت کشور در استان البرز است



احمدی افزود: 13 درصد صنعت کشور در البرز است بنابراین زیر ساخت های لازم فراهم شده می تواند زمینه ساز اشتغال باشد.



وی تصریح کرد: خروج واحدهای صنعتی از شعاع 120 کیلومتری انقلابی در صنعت البرز بود.



وی با اشاره به اینکه بحث خدمتگذاری در انقلاب اسلامی یک نعمت بزرگ است، اضافه کرد: شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را باید محقق کنیم.



مدیر عامل جدید شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با اشاره به جمله نصب شده آیت الله فاضل در اتاق مولایی معاون وزیر و مدیر عامل صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران، افزود: هر چقدر می توانیم باید به مردم کمک و خدمت کنیم.

