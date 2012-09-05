حضور در اقیانوس اطلس حق قانونی ایران است/توانایی حضور در نقاط دیگر را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم استقبال از بیست و یکمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی به آبهای آزاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضور در آبهای آزاد طبق قوانین بین المللی حق قانونی ایران است، عنوان کرد: ما اهل تجاوز به هیچ کشوری نیستیم اما حضور در آبهای بین المللی را طبق قوانین بین المللی حق قانونی خود می دانیم و به همین علت به حضور در آبهای آزاد و بین المللی ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: ناوگروههای نیروی دریایی با حضور در آبهای آزاد همواره پیام صلح ملت ایران را به دیگر کشورها منتقل کرده اند و هیچگاه به دنبال تجاوز به کشوری نبوده اند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: طبق قوانین حضور در تمامی آبهای آزاد دنیا از جمله اقیانوس اطلس نیز حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است و نیروی دریایی در آبهای آزاد هر منطقه ای که لازم باشد حضور پیدا خواهد کرد.

دریادار سیاری افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خوبی توانایی های خود در ماموریتهای بین المللی را ثابت کرده و قطعا این نیرو توانایی حضور در دیگر آبهای آزاد دنیا را دارد.

وی همچنین در خصوص رونمایی از تجهیزات جدید نیروی دریایی گفت: در آینده نزدیک خبرهای خوشی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی در زمینه ساخت تجهیزات به اطلاع مردم ایران خواهد رسید.