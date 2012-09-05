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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۵

امیردریادار سیاری تاکید کرد:

حضور در اقیانوس اطلس حق قانونی ایران است/توانایی حضور در نقاط دیگر را داریم

حضور در اقیانوس اطلس حق قانونی ایران است/توانایی حضور در نقاط دیگر را داریم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: حضور در آبهای آزاد منطقه اقیانوس اطلس طبق قوانین بین المللی حق قانونی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم استقبال از بیست و یکمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی به آبهای آزاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضور در آبهای آزاد طبق قوانین بین المللی حق قانونی ایران است، عنوان کرد: ما اهل تجاوز به هیچ کشوری نیستیم اما حضور در آبهای بین المللی را طبق قوانین بین المللی حق قانونی خود می دانیم و به همین علت به حضور در آبهای آزاد و بین المللی ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: ناوگروههای نیروی دریایی با حضور در آبهای آزاد همواره پیام صلح ملت ایران را به دیگر کشورها منتقل کرده اند و هیچگاه به دنبال تجاوز به کشوری نبوده اند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: طبق قوانین حضور در تمامی آبهای آزاد دنیا از جمله اقیانوس اطلس نیز حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است و نیروی دریایی در آبهای آزاد هر منطقه ای که لازم باشد حضور پیدا خواهد کرد.

دریادار سیاری افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خوبی توانایی های خود در ماموریتهای بین المللی را ثابت کرده و قطعا این نیرو توانایی حضور در دیگر آبهای آزاد دنیا را دارد.

وی همچنین در خصوص رونمایی از تجهیزات جدید نیروی دریایی گفت: در آینده نزدیک خبرهای خوشی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی در زمینه ساخت تجهیزات به اطلاع مردم ایران خواهد رسید.

کد مطلب 1689671

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