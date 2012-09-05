نگاهی به مجمع ملی دموکرات ها/از لاف زنی درباره بن لادن تا تلاش یک زن برای نجات شوهر

به گزارش مهر، یاهو نیوز در گزارشی می نویسد : چند نفر از دموکرات ها از سخنرانی شب گذشته خود در اولین شب از مجمع ملی دموکرات ها برای تقویت جایگاه تجربیات نظامی باراک اوباما استفاده کردند.

در همین رابطه حداقل برای سه بار سخنرانان از جمله سناتور "هری رید" رهبر دموکرات ها در سنا، "تیم کاین" فرماندار سابق ویرجینیا، و یکی از نظامیان سابق آمریکا که هر دوپای خود را در جنگ عراق از دست داده اقدام اوباما در صدور فرمان کشتن بن لادن را ستودند.

هری رید در این رابطه گفت : دستور اوباما در حمله به روستای ابوت آباد برای کشتن رهبر القاعده موجب غلبه بربدبینی جمهوریخواهان درخصوص این حمله شد.

هری رید در سخنرانی خود گفت : برخی می گفتند اوباما باید برای کشتن بن لادن، باید آسمان ها و زمین را پشت سربگذارد اما رئیس جمهور تصمیم درستی را برای سپردن خطرناک ترین تروریست جهان به دست قانون اتخاذ کرد.

"تمی داکوورث" از خلبانان سابق ارتش آمریکا که هر دوپای خود را در جنگ عراق از دست داده نیز شب گذشته در سخنرانی خود به کشته شدن بن لادن اشاره کرد و این تصمیم اوباما را ستود.

وی که به دنبال حضور در مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ایلنویز است، در سخنان خود گفت : باراک اوباما به مسئولیت خود به عنوان فرمانده کل نیروی قوا عمل کرد و جنگ عراق را پایان داد. وی روی جنگ افغانستان تمرکز کرد و رهبران تروریست ها از جمله بن لادن را ریشه کن کرد.

یاهو نیوز در این گزارش خود به صراحت می نویسد که دموکرات ها در سخنررنی های شب گذشته خود درباره کشته شدن بن لادن به لاف زنی پرداختند.

اما مجمع شب گذشته یک سخنران ویژه داشت و آن میشل اوباما بود. بانوی اول آمریکا تلاش کرد تا در سخنرانی خود همسرش را آشنا با مشکلات مردم آمریکا نشان دهد تا شاید بدین وسیله بتواند آرای اوباما را در انتخابات ماه نوامبر افزایش دهد.

یاهو نیوز در خبر دیگری در این خصوص می نویسد : بانوی اول آمریکا در سخنرانی خود هیچگاه نام میت رامنی را به زبان نیاورد اما یک مقایسه چشمگیر را میان همسر خویش و میت رامنی انجام داد و گفت : اوباما مشکلات طبقه متوسط آمریکا را به دلیل آنکه مدت زمان زیادی در میان آنها زندگی کرده درک می کند.

میشل در سخنرانی خود گفت : اوباما رویای آمریکا را می داند چون در میان آمریکائیها زندگی کرده و می خواهد که همه در کشور از شانس مساوی برخوردار باشند. از نظر رئیس جمهور فرقی نمی کند که ما که هستیم یا از کجا آمده ایم یا اینکه چطور به نظر می رسیم و یا آنکه به چه کسی عشق می ورزیم.

بانوی اول آمریکا در ادامه تعریف از همسر خود افزود : او ( اوباما ) معتقد است که وقتی شما سخت کار می کنید و کار خود را به خوبی انجام می دهید و از یک موقعیت مناسب استفاده می کنید، این فرصت مناسب را بعد از استفاده خود از بین نمی بردی و به دیگران که به شما کمک کرده اند موفق شوید نیز این امکان را می دهید تا از آن استفاده کنند.

در همین رابطه روز گذشته روزنامه دیلی تلگراف در خصوص اقدامات میشل اوباما نوشته بود : میشل اوباما تلاش خواهد کرد تا وجهه انسانی همسرش باراک اوباما را در رقابت های انتخاباتی برای مردم آمریکا نشان دهد تا شاید به این طریق راه پیروزی اوباما در انتخابات ماه نوامبر هموارتر شود.