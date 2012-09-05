  1. سیاست
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

رئیس جمهور از مظفر تقدیر کرد

رئیس جمهور از مظفر تقدیر کرد

رییس جمهور در پی انتصاب حمید بقایی به جای حسین مظفر به عنوان نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما در پیامی ای از زحمات نماینده سابق تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر احمدی نژاد در پی انتصاب حمید بقایی به عنوان نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، در پیامی از زحمات حسین مظفر، نماینده سابق رییس جمهور در این شورا تشکر و قدردانی کرد.

متن پیام دکتر محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:
 
جناب آقای حسین مظفر
 
بدینوسیله از تلاشهای ارزشمند جنابعالی در دوران تصدی مسئولیت «نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» تشکر و قدردانی می نمایم.
 
امیدوارم این زحمات در پیشگاه خداوند متعال مأجور بوده و نیز در تمام مراحل زندگی در خدمت به مردم عزیز و میهن اسلامی موفق و موید باشید.
کد مطلب 1689673

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