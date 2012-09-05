رئیس جمهور از مظفر تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر احمدی نژاد در پی انتصاب حمید بقایی به عنوان نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، در پیامی از زحمات حسین مظفر، نماینده سابق رییس جمهور در این شورا تشکر و قدردانی کرد.



متن پیام دکتر محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

جناب آقای حسین مظفر



بدینوسیله از تلاشهای ارزشمند جنابعالی در دوران تصدی مسئولیت «نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» تشکر و قدردانی می نمایم.

امیدوارم این زحمات در پیشگاه خداوند متعال مأجور بوده و نیز در تمام مراحل زندگی در خدمت به مردم عزیز و میهن اسلامی موفق و موید باشید.