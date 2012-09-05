به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده‌فراهانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، با اشاره به بازگشایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به مناسبت بازگشایی مدارس از امروز گفت: این نمایشگاهها با دو هدف تنظیم بازار و تهیه کالاهای مایحتاج مردم از امروز در 5 نقطه تهران آغاز به کار می‌کند.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: فرهنگسرای خاوران، حکیمیه تهرانپارس، پارک ارم، بوستان ولایت و مصلی تهران برگزار می‌شود که البته نمایشگاه مواد غذایی مصلی تهران از 23 شهریورماه آغاز به کار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ساعت برگزاری این نمایشگاهها از ده صبح تا ده شب خواهد بود و در آن، علاوه بر کیف و کفش و پوشاک، مایحتاج غذایی مردم نیز از جمله روغن و شوینده‌ها عرضه خواهد شد.

فراهانی گفت: تلاش شده تا عرضه مستقیم کالا صورت گیرد و تولیدکنندگان بدون واسطه به مصرف‌کنندگان متصل شوند و کالاهای خود را با 10 درصد تخفیف نسبت به بازار عرضه کنند.

به گفته رئیس شورای اصناف کشور، بزرگترین مشکل برای برپایی این نمایشگاهها، نبود فضای نمایشگاهی مناسب است که به نظر می‌رسد برگزاری نمایشگاهها در چادر، در شان مردم نباشد.

وی درباره شبکه توزیع مرغ با تاکید بر اینکه توزیع این کالا هیچ مشکلی ندارد، گفت: ما در قیمت‌گذاری مرغ دخالتی نداریم و فاکتورها وجود دارند و سود توزیع‌کنندگان هم مشخص است. هر توزیع‌کننده که در مورد درصد سود تخلف کرده، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده است، گفت: گرانی کالا در حوزه‌ اصناف نیست و در آن نقشی نداریم.