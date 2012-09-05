ویروس کشنده "هانتا" در 39 کشور جهان منتشر شده است/جان هزاران نفر در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات اداره بهداشت آمریکا پیام هایی را به 39 کشور ارسال کرده و به آنها درباره ویورس هانتا هشدار دادند.

دلیل ارسال این پیام هشدار آن است که تعدادی از شهروندان این 39 کشور در زمان شیوع ویورس هانتا در پارک ملی یوسمیت حضور داشته اند.

در روزهای گذشته مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که 10 هزار نفر از افرادی که در این پارک حضور داشته اند در معرض ابتلا به ویروس خطرناک هانتا قرار دارند.

پیشتر اعلام شده بود که یک نفر در اثر ابتلا به این ویورس جان خود را از دست داه است.

بر اساس اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا ( CDC ) جان 10 هزار نفر از افرادی که در چادرهای پارک ملی "یوسمیت" اقامت داشته اند توسط ویروسی به نام "هانتا" که از جانوران جونده همچون موش به انسان سرایت می کند، تهدید می شود.

این مرکز از افرادی که نشانه های بیماری های بلند مدت در آنها ظهور کرده خواسته تا برای روشن شدن موضوع به آزمایشگاه های پزشکی مراجعه کنند.

بر اساس این گزارش، ویروس هانتا ریه افرادی را که در فاصله ژوئن تا آگوست در این پارک واقع شده در کالیفرنیا اقامت داشته اند مورد حمله قرار داده است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا همچنین از پزشکان این کشور خواسته تا در صورت مشاهده افراد مبتلا به این ویروس ادارات و نهادهای بهداشتی آمریکا را در جریان قرار دهند.

مقامات آمریکا اعتقاد دارند که اغلب قربانیان در چادرهایی که در 91 نقطه مشخص این پارک برای گردشگران تدارک دیده شده بود، به این ویروس کشنده مبتلا شده باشند.

تخمین زده می شود که 10 هزار نفر از تاریخ 10 ژوئن تا 24 آگوست در این چادرها اقامت کرده باشند و بر همین اساس تمام افرادی که در این تاریخ در این چادرها اقامت داشته اند ظرف شش هفته آینده در معرض ابتلا به نوع پیشرفته این ویروس کشنده قرار می گیرند.

