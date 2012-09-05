پیگیر ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در یزد هستیم

عباسعلی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد این منطقه ویژه از مصوبات دور دوم و سوم سفرهای استانی بود و به تازگی با تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، پیگیریهای لازم برای ایجاد این منطقه انجام شده است.

وی با بیان اینکه این منطقه متناسب با علوم و فنون روز کشور فعالیت خواهد کرد، یادآور شد: برای این منظور، اراضی در یزد مشخص شد تا نسبت به ایجاد این منطقه اقدام شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار یزد با تاکید بر اینکه فعالیت های پارک علم و فناوری یزد از ماموریت های منطقه ویژه علم و فناوری یزد متفاوت است، بیان داشت: اجرای این طرح از سوی پارک علم و فناوری یزد در حال پیگیری است.

رضایی تاکید کرد: منطقه ویژه علم و فناوری یزد به منظور توسعه فعالیتهای علمی در استان راه اندازی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرکت طرحهای استانی در جشنواره ملی "علم تا عمل" اظهار داشت: 60 طرح تحقیقاتی در سومین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل از استان یزد شرکت کرده است.

رضایی با اشاره به حضور گسترده استانهای مختلف در سومین نمایشگاه و جشنواره علم تا عمل، افزود: استان یزد به تبع سایر استانها در این جشنواره و نمایشگاه با عرضه آخرین یافته های محققان حضور یافته است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار یزد تعداد طرحهای ارائه شده در این جشنواره را 60 طرح تحقیقاتی ذکر کرد و اظهار داشت: با بازدیدی که از این طرحها صورت گرفت، مشخص شد که کلیه طرحهای تحقیقاتی عرضه شده، بسیار ارزشمند است.

رضایی، بر تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی تاکید کرد و یادآور شد: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، تجاری یافته های پژوهشی و تحقیقاتی است که امیدواریم بتوانیم این دستاوردها را در بازارهای ملی عرضه کنیم.