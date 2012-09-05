توقیف پراید با 170 کیلومتر سرعت در جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی نیکبخت رئیس پلیس راه استان اصفهان با اعلام این خبر اظهار داشت: روز گذشته تیم کنترل سرعت پلیس راه حین نظارت بر محور نطنز - بادرود متوجه عبور یک دستگاه خودروی پراید با سرعت مخاطره آمیز 170 کیلومتر در ساعت شده که بلا فاصله آن را متوقف کردند.

وی افزود: در این خصوص خودرو توقیف و راننده آن جهت شرکت در کلاسهای آموزشی و هشداری و اخذ تعهد به پلیس راه استان انتقال داده شد.

سرهنگ نیکبخت عنوان داشت: براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی کسانی که مرتکب سرعت غیر مجاز و مخاطره آمیز شوند خودروی آنها توقیف شده و با 100 هزار تومان جریمه نقدی اعمال قانون می شوند و 10 نمره منفی نیز به آنان اختصاص می یابد.

وی خاطر نشان کرد: استان اصفهان دارای بیشترین آزاد راههای کشور است که همین امر رانندگان را به انجام سرعتهای زیاد تحریک می کند و باعث بروز حوادث ناگواری می شود.

سرهنگ نیکبخت به رانندگانی که قصد عبور از جاده های استان اصفهان را دارند توصیه کرد، به منظور جلویگری از بروز حوادث ناگوار هنگام رانندگی همواره استفاده از سرعت مطمئنه را سرلوحه کار خود قرار دهند.