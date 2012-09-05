حضور اپتومتریستها در کنار پزشک خانواده الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی شهریاری روز چهارشنبه در پانزدهمین کنگره سراسری اپتومتری که در مرکز همایشهای حجاب برگزار شد، گفت: نیاز کشور روز به روز به دریافت خدمات بینایی بیشتر می‌شود و هیچ چشم پزشکی نیست که بتواند بدون کمک اپتومتریستها کارش را پیش ببرد.

وی با بیان اینکه اختلاف بر سر تاسیس و راه‌اندازی کلینیکهای عینک‌ سازی تا سالها چالش‌ اصلی میان اپتومتریستها و چشم ‌پزشکان بود، افزود: از همان ابتدا مشخص بود که این جایگاه به جامعه اپتومتری تعلق دارد. اکنون نیاز جامعه به اپتومتریست‌ها در حال گسترش است.

شهریاری با اشاره به اینکه با مشکل کمبود اپتومتریست در کشور مواجهیم، اظهار کرد: در حال حاضر تنها سه دانشگاه مشغول تربیت اپتومتریست‌ها هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه جامعه اپتومتری کشور با معضل بیکاری مواجه نیست و این نشان ‌دهنده نیازی است که جامعه احساس می‌کند، البته لازم است ده‌ها برابر بیشتر از تعداد فعلی اپتومتریست فعال داشته باشیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تجویز یک عینک استاندارد بسیار حائز اهمیت است، گفت: بسیار پیش آمده است که یک بیمار به چندین چشم پزشک مراجعه کرده و در نهایت از خدماتی که دریافت کرده، راضی نبوده است. در واقع عدم توجه و دقت، عمده‌ ترین عامل بروز مشکل در دریافت خدمات چشم‌ پزشکی و اپتومتری به ویژه ساخت عینک است.

وی گفت: اپتومتریستها با برخی مشکلات صنفی روبرو هستند که باید گفت متاسفانه گاهی لابی برخی گروههای تخصصی صنفی باعث جلوگیری از تصویب برخی قوانین برای گروههای دیگر می‌شود.