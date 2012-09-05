ترکیه بازنده اصلی تحولات سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی پیش از ظهر امروز در سومین هماندیشی حقوقدانان بسیجی سراسر کشور در محل دانشگاه رضوی مشهد، اظهار کرد: اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بینالملل سناریوهایی مختلفی را در زمینه قدرت و امنیت در هزاره سوم دستهبندی کردهاند که مهمترین آنها شامل دوران ناپایداری امنیت در روابط بینالملل، تئوری هژمونی آمریکا در عصر حاضر، تئوری انتقال قدرت از غرب عالم به شرق، تئوری شکلگیری قدرتهای قارهای و سناریوی آخر قدرت گیری جهان اسلام است.
سرلشکر صفوی با اشاره به جریان بیداری اسلامی ادامه داد: جریان توسعه و تکامل اندیشههای انقلابی دارای یک سیر تکاملی مشخص است که از دوران سید جمالالدین اسدآبادی تا عصر اندیشهپردازان معاصر مانند عزالدین قسام، امام خمینی و حضرت امام خامنهای را شامل میشود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: جریان بیداری اسلامی اخیر در حقیقت نشان دهنده تضعیف رسانههای غربی از یک طرف و تاثیر فعالیت رسانههای منطقهای جهان اسلام مانند المنار و پرستیوی و دیگر رسانههای منطقه است.
سرلشکر صفوی ادامه داد: علاوه بر این در جریان بیداری اسلامی اخیر شاهد بودیم که شبکههای اجتماعی مردمی قدرت زیادی گرفتند و همچنین استفاده از اینترنت به عنوان یکی از فناوریهای نوین افزایش یافت، برای مثال در شمال آفریقا شاهد افزایش نرخ کاربران اینترنت در سال 2011 میلادی بودیم.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به مهمترین عوامل توانمندساز جهان اسلام تصریح کرد: موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئو اکونومیک مهمترین مولفههای قدرت جهان اسلام را تشکیل میدهند.
سرلشکر صفوی با اشاره به ضرورت تشکیل امت واحده اسلامی عنوان کرد: تشکیل جهان واحد اسلامی یکی از اهداف نهضت امام خمینی(ره) است و مقام معظم رهبری نیز حداقل در 3 مورد بر تشکیل امت واحده اسلامی تاکید کردهاند و باید اذعان کرد که تئوری دولت ـ ملت که از سوی کشورهای غربی مطرح میشود یک بحث تحمیلی به جهان اسلام است.
وی گفت: اگر امت واحده اسلامی تشکیل شود کشورهای اسلامی میتوانند منافع فردی خود را از طریق فعالیتهای جمعی دنبال کنند و در صورت تحقق این امر کشورهای استکباری توان این را نخواهند داشت که در میان کشورهای منطقه مانور قدرت دهند.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود: در حال حاضر فرهنگ اسلامی تنها نیرویی است که میتواند مانع شکلگیری جهان تک قطبی که مدنظر آمریکا و رژیم صهیونیستی است شود.
وی تاکید کرد: آمریکاییها و غربیها بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای ایجاد لیبرال دموکراسی به عنوان تنها نظام حاکم بر دنیا تلاش زیادی را انجام دادند و برای تحقق هدف خود مقابله با اسلام و تسلط بر منابع اقتصادی خاورمیانه را در دستور کار خود قرار دادند و حادثه 11 سپتامبر را نیز در همین راستا طراحی کردند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه گفت: ایالات متحده آمریکا به دنبال آن است که کشورهای عربی را علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج کند و برای مثال شاهد بودیم که آمریکا در دوران تسلط مبارک بر مصر کمکهای بلاعوضی به این کشور میداد.
وی افزود: باید با هوشیاری کامل نهضت بیداری اسلامی را از طریق جنبش نرمافزاری گسترش دهیم و در این راستا نیازمند یک روحیه جهادی و علمی هستیم.
سرلشکر صفوی در پایان گفت: کشورهای غربی با شکستی که در جریان نهضت بیداری اسلامی خوردهاند به دنبال اقدامات تلافیجویانه در سوریه و مصر هستند اما باید گفت که بازنده اصلی تحولات سوریه کشورهایی مانند ترکیه هستند که بافت مذهبی آنها اجازه چنین دخالتهایی را نمیدهد.
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