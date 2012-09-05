دستگیری زن قاچاقچی/ کشف 3 کارتن اوراق جعلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید لیراوی ضمن اشاره به دستگیری یک زن به اتهام توزیع مواد مخدر در محدوده شهرک خلیج، گفت: با شکایت تعدادی از شهروندان ساکن محدوده شهرک خلیج در خصوص اقدامات یک زن که به توزیع مواد مخدر در این محدوده مشغول است، تیمی از ماموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی عنوان داشت: در بررسیهای انجام شده مشخص شد که این زن در منزلش اقدام به تهیه و بسته بندی مواد مخدر و روانگردان کرده و با شناسایی مشتریان خود اقدام به توزیع گسترده در این محدوده می کند که نتیجه این تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفته و دستور بازداشت متهم صادر شد.

سرهنگ لیواری ادامه داد: بر اساس دستور مقام قضایی ماموران به منزل این زن متهم اعزام شده و وی را که "مریم" نام داشت بازداشت و در بازرسی از منزل وی 2 کیلو و 250 گرم شیشه، یک اسلحه کمری، یک اسلحه ساچمه زنی بدون مجوز، 3 کارتن اوراق جعلی دفترچه بیمه، 10 عدد مهر جعلی سازمانها و شرکتهای دولتی را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت با اشاره به اعتراف متهم به جرایم ارتکابی، گفت: این زن که پیش از این نیز سابقه تهیه و توزیع مواد مخدر در پرونده اش موجود است، پس از صدور رای دادسرا تا تعیین تکلیف قضایی به زندان منتقل شد.