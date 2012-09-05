پرداخت 10 درصدی تسهیلات بخش کشاورزی/ جایگاه سنندج مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان سنندج اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 705 طرح به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند که تسهیلات 121 طرح پرداخت شده است که این میزان کمتر از 10 درصد را نشان می دهد.

وی با تاکید بر اینکه جبران این فاصله امری ضروری و نیازمند پیگیری های ویژه است، افزود: توسعه بخش کشاورزی نیازمند نگاه جمعی مدیران و اعضای این کارگروه است و بدون تعامل اهداف طرح توسعه بخش کشاورزی محقق نمی شود.

فرماندار سنندج با اشاره به اینکه جایگاه شهرستان سنندج در سطح استان کردستان در خصوص توسعه بخش کشاورزی جایگاه مناسبی نیست، ادامه داد: شهرستان سنندج دارای ظرفیت و پتانسیل های بالایی در این رابطه است که با تغییر نگرش و نگاه مساعد مدیران می توان ظرفیت های بخش کشاورزی را ارتقا بخشید.

میرزایی یادآور شد: شناسایی عرصه های مستعد کشاورزی، همکاری بانک های عامل، معرفی طرح های کارشناسی شده به بانک و رفع مشکلات اجتماعی توسط بخشداران در توسعه بخش کشاورزی نقش موثری دارد.

وی با انتقاد از اینکه عملکرد شهرستان سنندج با عملکرد سایر شهرستان های استان مقایسه می شود، گفت: شهرستان سنندج با توجه به مساحت و جمعیت بالا خود حجم بیشتری از فعالیت های توسعه ای را به خود اختصاص داده و مقایسه عملکرد این شهرستان با شهرستان های دیگر صحیح نیست.

فرماندار سنندج با اعلام اینکه شهرستان سنندج در حال حاضر در توسعه بخش کشاورزی در کردستان جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده، افزود: با توجه به منابغ غنی آبی که در این شهرستان وجود دارد نیاز است برنامه ریزی های مدون و مستمری برای استفاده مناسب از این منابع ارائه شود.

میرزایی با اشاره به اینکه 11 هزار هکتار باغ در سطح شهرستان سنندج وجود دارد، اظهار داشت: باید سعی شود با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در زمینه منابع آب و خاک این رقم را به دو برابر افزایش داد.

وی در پایان یادآور شد: در کنار توجه به کمیت طرح توسعه بخش کشاورزی باید به کیفیت طرح های اجرایی شده نیز توجه شود تا اشتغال ایجاد شده پایدار باشد.