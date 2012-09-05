تولید آسفالت در قزوین 43 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین شفیعی با اشاره به ارتقاء کیفیت تولید آسفالت در سال جاری بیان کرد: استفاده از مصالح شکسته کوهی مرغوب جایگزین مصالح رودخانه ‎‌ای در تولید آسفالت شد که این مهم در تغییر کیفیت آسفالت بسیار موثر بود.

وی تصریح کرد: همچنین استفاده از دستگاه های پخت جدید با تکنولوژی روز و کاملا اتوماتیک، بکارگیری نیروهای مجرب و راه اندازی واحد کنترل کیفی و عقد قرار داد با آزمایشگاه خاک استان از دیگر دلایل ارتقاء کیفیت تولید آسفالت در سال جاری است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین یادآورشد: در سال جاری توجه به کیفیت و کمیت و همچنین رصد لحظه ای کیفیت و کاهش آلودگی محیط زیست تا میزان 20 درصد حد مجاز از مهمترین تغییرات اساسی در وضعیت تولید در کارخانه آسفالت شهرداری قزوین بود که این مهم در میزان تولید آسفالت تاثیر مثبتی داشته است.