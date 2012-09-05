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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

اصلاحات مورد نظر کمیته علمی کنگره سلمان فارسی برای مقالات اعلام شد

اصلاحات مورد نظر کمیته علمی کنگره سلمان فارسی برای مقالات اعلام شد

شیراز - خبرگزاری مهر: در پی بررسی مقالات ارسال شده به دبیرخانه کنگره بین المللی سلمان فارسی توسط کمیته علمی، دبیر کمیته علمی کنگره بین المللی سلمان فارسی از اعلام اصلاحات مورد نظر داوران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیته علمی کنگره بین المللی سلمان فارسی با اشاره به فرصت اندک تا برگزاری کنگره گفت: ضروری است مؤلفان اصلاحات خواسته شده را تا تاریخ 30 شهریور ماه به دبیرخانه کنگره به به آدرس info@salman-congress.irارسال کنند.

دکتر بیات یادآور شد: مقاله ای در مجموعه مقالات این کنگره به چاپ خواهد رسید که اصلاحات لازم در آن انجام و تا قبل از تاریخ مذکور ارسال شده باشد.

وی افزود: ارائه مقالات به دو صورت قرائت از روی متن و یا با بهره گیری از پاورپوینت امکان پذیر است و زمان منظور شده برای ارائه هر مقاله حداکثر 20 دقیقه تعیین شده و ضروری است ارائه کنندگان، متن مقاله یا فایل پاورپوینت خود را برای این فاصله زمانی تنظیم کنند.

دبیرخانه به پیوست نامه دبیر کمیته علمی کنگره، این اصلاحات را به مؤلفان از طریق رایانامه (پست الکترونیک) ارسال کرده است و مؤلفان باید پست الکترونیک خود را بازبینی کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کنگره سلمان فارسی در ارتباط باشند.

کد مطلب 1689697

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