جلوگیری از 90 درصد بیماری های دهان و دندان قابل پیش بینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین خوشنویسان در ششمین کارگاه کالیبراسیون پیمایش ملی سلامت دهان و دندان در سنندج، اظهار داشت: با توجه به آمار مشکلات سلامت دهان و دندان در کشور بالا است و این امر نیازمند آموزش و پیشگیری است.

وی پیشگیری را بهتر از درمان دانست و افزود: نیاز است که در دوران کودکی آموزش های لازم به افراد به خصوص کودکان داده شود.

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت بیان کرد: مسواک زدن دندان ها حداقل دو بار در روز، استفاده از نخ دندان، استفاده از شوینده های دهان می تواند بیماری های دهان را کاهش دهد.

خوشنویسان یادآور شد: اجرای طرح پیمایش در راستای ارتقاء سلامت دهان و دندان یک گام موثری بود که مورد حمایت وزارت بهداشت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه زمان بندی باید در آینده نزدیک مشکلات دهان و دندان در سراسر کشور به صورت کامل حل شود.

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: این کارگاه با هدف ارائه آموزش های لازم به دندانپژشکان برای شرکت در پیمایش لی دهان ودندان برگزار شده است.

در کارگاه آموزشی کالیبراسیون پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان سنندج 70 داندانپژشک از استان های کردستان، کرمانشاه، همدان و ایلام حضور داشتند.