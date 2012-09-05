بازدید خبرنگاران از روستاهای محروم غرب کشور

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به استان کرمانشاه، کاروان رسانه ای طی دو روز از روستاهای بخش سرفیرزآباد شهرستان سنقر روستاهای چنار، گرگاوند و روستاهای شهرستان صحنه دیدن کردند.

این روستاها اغلب با مشکل نبود آب شرب، برق و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. تعدادی از داوطلبان اردوهای جهادی بسیج سازندگی فعالیتهای عمرانی در این روستاها انجام می دهند که اغلب در شهرهای استان کرمانشاه و یا استانهای دیگر مانند تهران به مدت 10 یا 15 روز برای آبادانی این روستاها می کوشند.

پس از آنها نیز گروههای دیگر فعالیت آنها را در روستاها ادامه می دهند.

داوطلبان طرح هجرت سازمان بسیج سازندگی اغلب دانش آموزان و یا دانشجویان هستند. برخی از آنها هم اکنون پروژه سنگی ملاتی روستای چشمه سنگی شهرستان سنقر را در دست دارند. این پروژه یک کانال سنگی 800 متری است که اعتباری حدود 79 میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شد است.