دانشگاه علوم پزشکی یاسوج میزبان 400دانشجوی جدیدالورود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سامر مرادیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این دانشگاه هم اکنون دارای یکهزار و 500 دانشجو بوده و امکانات لازم برای استقبال از دانشجویان جدید را نیز دارد.

وی با بیان اینکه خوابگاه 250 نفره سمیه برای دانشجویان دختر این دانشگاه با آغاز سال تحصیلی جدید افتتاح می شود، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، نیاز همه دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه را تامین می کند.

مرادیان افزود: با توجه به افزایش کدرشته های این دانشگاه در رشته دندانپزشکی، تخصص داخلی و چند رشته در مقطع کارشناسی ارشد، این اقدام گام برجسته ای در راستای ارتقای سطح آموزش در این دانشگاه است.

وی با اشاره به موفقیت این دانشگاه در دستیابی به پنج رتبه برتر کشوری، بیان کرد: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، در چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور که از چهارم تا ششم شهریورماه در کرمان برگزار شد، پنج رتبه برتر را در رشته های فناوری اطلاعات، نشریات، تئاتر و صنایع دستی برای این دانشگاه به ارمغان آوردند.

معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه بالغ بر 30 دانشگاه علوم پزشکی کشور در تیپ دو، در زمینه کارهای فرهنگی ارزیابی می شوند، اظهار داشت: کیفیت غرفه محصولات فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، باعث دستیابی این دانشگاه به مقام سوم کشوری شد.

مرادیان یکی از حوزه های فعالیت این معاونت را، امور تربیت بدنی و ارتقاء فرهنگ ورزش در میان دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه عنوان کرد و افزود:کاروان ورزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در رشته های بسکتبال، والیبال، دو میدانی، کشتی، شنا و تیراندازی در اردوی آمادگی به سر می برند.

مرادیان یکی از آرمان های ویژه این دانشگاه را، ترویج فرهنگ قرآنی در میان قشر جوان و تحصیلکرده جامعه دانست و افزود: با سنجش دانش قرآنی دانشجویان جدیدالورود که در طی چند سال گذشته در این دانشگاه انجام گرفته است، می توان به راهکارهای مناسب برای عملی نمودن این هدف ارائه داد.

وی با بیان اینکه مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، از سال گذشته راه اندازی شده، گفت: برگزاری جشنواره های گوناگون فرهنگی برای دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه و نیز برگزاری محافل انس با قرآن با حضور حافظان و قاریان برجسته کشوری و بین المللی، بخشی از دستاوردهای این دانشگاه در ترویج فرهنگ قرآنی است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، همچنین در این نشست از تشکیل کتابخانه تخصصی قرآن در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد.