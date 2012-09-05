بودجه و امکانات مدارس علمیه به اندازه یک دانشگاه متوسط هم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر رشاد صبح امروز در نشستی مطبوعاتی که در سالن اجتماعات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: مراسم آیین آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه استان تهران صبح سه شنبه 21 شهریور در مدرسه عالی شهید مطهری با حضور مرجع تقلید مجتبی تهرانی برگزار می شود.

وی افزود: در این مراسم علاوه بر مرجع تقلید مجتبی تهرانی، حجت الاسلام حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه کشور، حجت الاسلام جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران و حجت الاسلام محسن قرائتی حضور و سخنرانی خواهند داشت.

وی ادامه داد: سخنرانان به مباحث تربیتی، اخلاق در حوزه و به مباحث تخصصی مانند احیای سنت های حوزوی، احیای سنت های علمی، پژوهشی، تربیتی، معیشتی و مدیریتی در حوزه ها خواهند پرداخت.

رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران یاداور شد: اکنون 10 هزار طلبه در حوزه‌های علمیه استان تهران و 100 مدرسه علمیه در این استان مشغول به تحصیل هستند.

وی به مسایل و مشکلات حوزه‌های علمیه و مدارس علمیه پرداخت و گفت: حوزه های علمیه از پشتوانه ضعیفی برخوردار هستند بودجه ثابتی ندارند و طلاب فقیرترین قشر هستند و زیر خط فقر زندگی می کنند.

حجت الاسلام رشاد به مدارس علمیه اشاره کرد و گفت: مدارس علمیه در وضعیت نامطلوبی هستند، بودجه و امکانات مجموع مدارس علمیه تهران به اندازه یک دانشگاه متوسط نیست.

وی یاداور شد: متراژ و ظرفیت مدارس علمیه استان تهران به اندازه یک دانشگاه کوچک بخش خصوصی نیست.

رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران علت این مساله را بهره مند نشدن حوزه های علمیه از امکانات بعد از انقلاب عنوان کرد و گفت: حوزه ها برای حفظ استقلال از این امکانات استفاده ای نبردند، حامی و پشتیبان انقلاب هستند و حوزه ها نباید هیچگاه دولتی شوند.

وی یاداورشد: حوزه علمیه تهران از کهن ترین حوزه های علمیه شیعه است و از نظر حکمت و عرفان دوره تاریخی خاصی دارد و در نهضت مشروطه بعد از حوزه های علمیه نجف بیشترین تاثیرگذاری را داشته است.

رشاد افزود: در حکومت پهلوی اول و دوم برنامه ریزی شد که حوزه ها را تعطیل کنند بنابراین به جای آن مدرسه معقول و منقول و مدرسه عالی سپهسالار ایجاد شد که رشته های الهیات و معارف در این مدرسه ها راه اندازی شد.

وی ادامه داد: قصد آنان بی رونق کردن حوزه ها بود برای همین این دروس را به سمت تحصیلات دانشگاهی سوق دادند که مدرسه معقول و منقول به دانشکده الهیات دانشگاه تهران و مدرسه عالی سپهسالار هم به مدرسه عالی شهید مطهری تبدیل شد و این مسایل در تضعیف و مخفی ماندن حوزه ها تاثیر به سزایی داشت.

حجت الاسلام علی اکبر رشاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که چه مشکلی برای دولتی شدن حوزه وجود دارد و چه اشکالی دارد که حوزه به عنوان نهاد انقلابی برای حل مشکلات اقتصادی از دولت کمک بگیرد، گفت: اینکه می گوییم حوزه ها دولتی نشود، این منافاتی ندارد با اینکه حوزه های علمیه اصلی ترین حامی و پشتیبان دولت باشند.

وی ادامه داد: این منافات ندارد حتی با اینکه دولت به حوزه ها کمک کند به طوریکه اکنون برخی از بخش های خصوصی مانند دانشگاه غیرانتفاعی و مدارس غیر انتفاعی از دولت کمک می گیرند، دولت به حوزه های علمیه هم کمک می کند اما کمکی که دولت به حوزه دارد درصد قابل توجه ای در برابر هزینه هایی که حوزه علمیه سراسر کشور دارد، نیست.



رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران گفت: کمک کردن دولت و دریافت آن به معنای دولتی شدن حوزه نیست، حوزه به عنوان جایگاه و مطلع انقلاب و حوزویان به عنوان قشر عظیمی از انقلاب همچنان پشتیبان انقلاب هستند.



وی افزود: دولتی شدن حوزه بدین معنی است که دولت نسبت به حوزه امر و نهی کند و تصمیم بگیرد اکنون نه دولت چنین قصدی دارد و نه می تواند که چنین کاری انجام دهد و نه حوزه آن را می پذیرد که دولت برای حوزه چنین کاری را انجام دهد.



حجت الاسلام راشد افزود: نیازی به تصمیم گیری دولت در حوزه نیست، در حوزه مراجع عظام تقلید هستند شورای علی حوزه های علمیه کشور هم است همچنین شخصیت های برجسته علمی وجود دارند که تصمیم گیر هستند و حوزه نیازمند تصمیم گیری بیرون سازمانی خود نیست.



وی افزود: دولتی شدن حوزه به این معنا است که حوزه به صورت مطلق از نظر سیاسی، اقتصادی وابسته به دولت باشد، این منفی است چرا که حوزه های علمیه هیچ گونه وابستگی سازمانی به دولت نداشته، ندارند و نخواهند داشت، امتیاز حوزه علمیه شیعه استقلال آن از دولت و حکومت ها است.



راشد یادآورشد: حوزه ها شاید حکومت ایجاد کنند اما هرگز تحت پوشش حکومتی قرار نگرفتند حوزه‌های علمیه اهل سنت وابسته به دولت هستند و سرنوشتشان هم به دولت بسته است برخی حوزه های علمیه برخی کشور اسلامی در مسایل سیاسی یکبار طرفدار فلسطین و بار دیگر مخالف آن هستند.



رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران در پاسخ به این سئوال که موقوفات حوزوی تا چه اندازه دراختیار حوزه است، گفت: متاسفانه موقوفات حوزوی چندان در اختیار مدیران حوزه ها نیست و شورا‌ی عالی حوزه های علمیه و مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور هیچگونه دخالت و سهمی برای ادارات موقوفات حوزه های علمیه ندارند.



وی ادامه داد: مدارس علمیه نمی توانند از درآمد موقوفات به صورت کامل بهره مند شوند اگر موقوفات حوزه های علمیه کشور با یک مدیریت مناسب و کاردان که عالم کارشناس دین، اقتصاد دان، مدیر، حوزه شناس و دلسوز اداره شود، حوزه های علمیه هیچ نیازی به هیچ منبع مالی نخواهند داشت.