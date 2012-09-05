وجود 1400 تعاونی فعال در کردستان/تعاونی خدمات بیشترین تعداد را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: تعاونی ها به دلیل افزایش انرژی و توان مالی دهک های پایین جامعه فعالیت بخش اقتصادی این استان را بیشتر کرده اند.

وی اعلام کرد: تعاونی های خدمات استان با 27 درصد بیشترین میزان فعالیت، بخش کشاورزی با 13 درصد، بخش صنعت، معدن و تجارت با 14 درصد، مسکن 25 درصد و سایر تعاونی ها 21 درصد در استان کردستان فعالیت دارند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بیان کرد: استان کردستان با توجه به نیاز خود افزایش فعالیت در بخش صنعت، معدن و کشاورزی به منظور افزایش زمینه کار و اشتغال پایدار را دارد که باید تقویت شود.

اسدی افزود: ایجاد اشتغال پایدار موجب ارتقاء امنیت شغلی افراد می شود که تعاون در کشور این امنیت و شایسته سالاری حقیقی را با فعالیت تعاونی ها به ارمغان می آورد.

وی خروجی این شایسته سالاری را در تقویت وضعیت کارگر، کارفرما و اقتصاد استان و کشور موثر دانست و اعلام کرد: آموزش لازم در بحث تعاون و توجیه اقتصادی لازم برای اعضای تعاونی ها لازم است که باید پیگیری شود و با داشتن مدیری کارآفرین زمینه لازم برای توسعه فراهم شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان توسعه تعاون بخش عمران شهری و روستای در کردستان با حضور مردم و شرکت های خصوصی را تعاونی جدی و لازم دانست و گفت: این مهم نیاز به پیگیری و حمایت دلسوزانه از سوی مدیران استان را دارد.

اسدی در پایان بیان کرد: تعاونی مسکن مهر کار خوبی از سوی دولت بود که ادامه کار در این مسیر لازمه توسعه است.

لازم به ذکر است در پایان از پنج تعاونی برتر استان کردستان نیز تقدیر و تجلیل شد که یکی مربوط به بیجار و چهار تعاونی بعدی از شهرستان سنندج بود، همچنین در حاشیه مراسم نمایشگاه کتاب با موضوع تعاون نیز برپا شد.