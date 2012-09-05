150 هزار نفر در کردستان بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر استان کردستان اظهار داشت: بیش از 30 درصد جمعیت استان بیکار هستند و در این زمینه استان مشکل اساسی دارد.

وی اعلام کرد: توسعه یک اصل اجتناب ناپذیر است و راه پیمودن آن نیز مهارت آموزی است تا حرکت در مسیر را برای کارآفرینان هموار کند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همکاری و تعاون موجب ارتقاء تعالی و پیشرفت می شود، عنوان کرد: بیکاری امروز کشور حاد و در وضعیت معضل قرار دارد که بهره وری را صفر کرده است.

علوی فعالیت تعاون را مهم دانست و بیان کرد: افزایش بهره وری بر مبنای تخصص و کار علمی لازم و نتیجه بخش است ولی کار بر منبای تخصص و دانش لازم و کافی در استان ضعف دارد.

وی بیان کرد: تجمیع و ادغام وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثبت و لازم بود که برخی کم کاری ها ضعف و صدماتی را نیز به بدنه این سازمان ها وارد کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: مسکن مهر در استان کردستان ناقص و ضعیف عمل کرده و نیاز واقعی مردم را رفع نکرد که باید از سوی مدیران و دستگاه های اجرای مرتفع شود.

در پایان این مراسم از تعاونی های برتر استان کردستان در حوزه های مختلف تقدیر و تجلیل شد.