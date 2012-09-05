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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

علوی:

150 هزار نفر در کردستان بیکار هستند

150 هزار نفر در کردستان بیکار هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از 150 هزار نفر از جمعیت جویای کار استان کردستان بیکار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر استان کردستان اظهار داشت: بیش از 30 درصد جمعیت استان بیکار هستند و در این زمینه استان مشکل اساسی دارد.

وی اعلام کرد: توسعه یک اصل اجتناب ناپذیر است و راه پیمودن آن نیز مهارت آموزی است تا حرکت در مسیر را برای کارآفرینان هموار کند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همکاری و تعاون موجب ارتقاء تعالی و پیشرفت می شود، عنوان کرد: بیکاری امروز کشور حاد و در وضعیت معضل قرار دارد که بهره وری را صفر کرده است.

علوی فعالیت تعاون را مهم دانست و بیان کرد: افزایش بهره وری بر مبنای تخصص و کار علمی لازم و نتیجه بخش است ولی کار بر منبای تخصص و دانش لازم و کافی در استان ضعف دارد.

وی بیان کرد: تجمیع و ادغام وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثبت و لازم بود که برخی کم کاری ها ضعف و صدماتی را نیز به بدنه این سازمان ها وارد کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: مسکن مهر در استان کردستان ناقص و ضعیف عمل کرده و نیاز واقعی مردم را رفع نکرد که باید از سوی مدیران و دستگاه های اجرای مرتفع شود.

در پایان این مراسم از تعاونی های برتر استان کردستان در حوزه های مختلف تقدیر و تجلیل شد.

کد مطلب 1689709

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