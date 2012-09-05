54 میلیارد تومان برای لایروبی رودخانه هیرمند هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا ظهر چهارشنبه در دیدار استاندار سیستان و بلوچستان با معتمدان، ریش سفیدان و بزرگان طوایف شیعه و سنی در فرمانداری زابل اظهار داشت: وجود دریاچه هامون سرمایه بسیار ارزشمندی در منطقه سیستان است که جمهوری اسلامی ایران باید با رایزنی با کشور همسایه حق آبه خود را مطالبه کند تا مانع خشک شدن دریاچه هامون شود.

وی با اشاره به تشریح خدمات دولت در منطقه سیستان گفت: تاکنون 570 میلیارد تومان برای فعال کردن نیروگاه برق این منطقه هزینه شده و 98 درصد روستاها و جاده‌ های سیستان نیز به دکل‌ های مخابرات مجهز شده اند.

وی همچنین افزود: تاکنون 104 میلیارد تومان برای تصفیه خانه آب زابل هزینه شده که در صورت اختصاص باقیمانده اعتبار به زودی افتتاح خواهد شد.

فرماندار زابل حضور ریش سفیدان و معتمدان در جلسات را باعث توسعه و رونق بیش از پیش منطقه دانست.

امام جمعه زابل نیز در این جلسه بیان داشت: با توجه به شرایط اقلیمی و خاص سیستان باید از روش ‌های نوین و فنی در همه قسمت ‌ها از جمله آب و خاک، مراتع و اراضی استفاده کرد.

حجت ‌الاسلام سید کاظم طباطبایی گفت: باید با برنامه ‌ریزی و مدیرت صحیح برای آبادانی بیش از پیش این منطقه تلاش کنیم.

وی گفت: شیعه و سنی در این استان با اتحاد و برادری بی نظیر خود تاکنون اجازه نداده اند دشمن به اهداف خود دست یابد.