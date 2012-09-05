افتتاح پروژه بهسازی روستایی در داراب/ بهره برداری از 64واحد مسکونی آباده

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور نماینده مردم داراب درمجلس شورای اسلامی ، پروژه بهسازی بلوار ورودی روستای بختاجرد با اعتباری بالغ بر 550 میلیون ریال افتتاح وبه بهره برداری رسید .

در چهارمین روز از هفته دولت و افتتاح پروژه های مختلف در شهرستان داراب ، بنیاد مسکن این شهرستان نیز طرح ها وپروژه های مهم خود را به بهره برداری رساند.

خالقداری مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب گفت: پروژه بهسازی روستا بختاجرد شامل اجرای 400متر دیوار بلوکی پنج هزار و 500 متر زیر سازی پنج هزار و 500 متر قیر پاشی وآسفالت است.

به گفته وی، در مراسم بهره برداری از این پروژه دکتر احمدی نماینده مردم شهرستان داراب در مجلس شورای اسلامی، محمد رضا تدین فرمانداراین شهرستان ،روئین تن بخشدار مرکزی و پور ابراهیم معاون فنی بنیاد مسکن ، مسئولین ادارات مختلف ، دهیاران واعضای شورای اسلامی روستای بختاجرد حضور داشتند.

دکتر احمدی نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح از این پروژه روستایی خدمات بنیاد مسکن در روستا ها را یک جهاد عظیم عمرانی توصیف و براستمرار این حرکت خدماتی تاکید کرد.

همچنین فرماندارشهرستان داراب نیز ارایه خدمات به مردم روستایی ومناطق دور افتاده را یک تکلیف برای کارکنان دولت دانست. اعضای شورای اسلامی روستای بختاجردنیز با ابراز رضایت از خدمات بنیاد مسکن در عمران وآبادانی مناطق محروم اجرای این پروژه بهسازی را گامی ارزنده در توسعه منطقه ارزیابی کردند.

جشن خانه دار شدن متقاضیان مسکن مهر شهر حاجی آباد

محمدهادی میزان مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین دشت گفت: بیش از 50درصد متقاضیان مسکن مهر حاجی آباد خانه دار شدند.

میزان، در آیین افتتاحیه 50درصد از پروژه 332 واحدی مسکن مهر حاجی آباد افزود: تاکنون 736 نفر متقاضی مسکن مهر خودمالک در شهرستان زرین دشت به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعداد تاکنون 319 نفر موفق به اخذ پایان کار شده اند.

وی افزود: 50درصد از واحد های مسکونی پروژه مسکن مهر این شهرستان در هفته دولت بصورت نمادین با حضور معاون سیاسی استاندار فارس، احمدی نماینده مردم داراب و زرین دشت افتتاح شده است.

در این مراسم اقتصادی فرماندار شهرستان زرین دشت، خندستان بخشدار مرکزی و اعضای شرکت تعاونی مسکن مهر حاجی آباد و مالکین واحدهای مسکونی حضور داشتند.

به گفته وی، اعتبار اختصاص یافته به هر واحد مسکونی جهت ساخت 200میلیون ریال ریال بوده است.

بهره برداری از 64واحد مسکونی در شهرستان آباده

مدیر بنیاد مسکن شهرستان آباده گفت : در هفته دولت پروژه 46واحد مسکونی جنت دراین شهرستان افتتاح وبه بهره برداری رسید.

محمد جواد عسکری فرماندار شهرستان آباده با حضور درمراسم افتتاح وبهره برداری از این تعداد پروژه خدمات وتلاشهای شبانه روزی بنیاد مسکن را در تامین نیاز های اولیه مردم در مناطق روستایی مورد تقدیر قرار داد.

محمدمهدی رضانیامدیر بنیاد مسکن شهرستان آباده نیز دراین مراسم با ارایه گزارش کاملی از روند فعالیت های سازنده این نهاد گفت: این پروژه در زمینی به مساحت شش هزار و 722 متر مربع در 16بلوک دو طبقه چهار واحدی هر واحد با زیربنای 83متر و دو واحدی هر واحد با زیربنای 67متر مربع احداث شده است.