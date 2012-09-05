تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز از شهرداری تهران

به گزارش خبرگزای مهر، ستاد اقامه نماز کشور در جریان بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز که تحت عنوان« نماز و نهضت مسجد سازی» از امروز چهارشنبه 15 شهریورماه به مدت دو روز در استان کرمانشاه آغاز به کار کرده است، شهرداری تهران را به جهت «توسعه و ترویج نماز در راستای اعتلای جایگاه نماز و نهضت مسجد سازی» به عنوان دستگاه برتر انتخاب، و حجت‌الاسلام ناصحی رئیس ستاد اقامه نماز شهرداری تهران، لوح تقدیر ویژه را دریافت نمود.

حجت‌الاسلام ناصحی مشاور شهردار و رئیس ستاد اقامه نماز شهرداری تهران طی سخنانی در این مراسم گفت: از نخستین وظایف تمکن یافتگان بر روی زمین بوده و زیباترین جلوه‌گاه تسلیم و بندگی عبد در برابر معبود است و شهرداری تهران در راستای انجام فرامین الهی و تحقق منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا.. خامنه ای مدظله العالی و برای رسیدن تهران به هویت اسلامی ایرانی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام، پیوسته از تمام ظرفیت و پتانسیل خود جهت حفظ و صیانت از جایگاه والای مساجد به عنوان مهمترین پایگاه‌های عبادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی در جوامع اسلامی، استفاده کرده و همچنان جهت اعتلای جایگاه این امکنه الهی تلاش و کوشش بی‌دریغ خواهد نمود.

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران ضمن توجه به محقق شدن حکومت اسلامی در ایران، تلاش جهت نشر و تعالی فرهنگ نماز را برای همه مسئولین یک فریضه دانست و افزود:‌ بهترین نماد و نشانه جامعه اسلامی به پا داشتن نماز و توسعه و ترویج فرهنگ آن است. خصوصا این امر در حاکمیت دینی بر دوش کارگزاران نظام اسلامی بسیار سنگینی می‌کند و نهادها، سازمانها، ادارات وارگانهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید بر آن اهتمام ورزیده و تحقق فرهنگ نماز را به عنوان نماد عینی حاکمیت دینی جامعه عمل پوشانیده و بر تحقق علمی و عملی آن پایبند باشند.