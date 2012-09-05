  1. دين، حوزه، انديشه
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز از شهرداری تهران

تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز از شهرداری تهران

ستاد اقامه نماز شهرداری تهران، برای سومین سال متوالی در اجلاس سراسری نماز کشور جزء برترین دستگاه ها انتخاب و شایسته تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزای مهر، ستاد اقامه نماز کشور در جریان بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز که تحت عنوان« نماز و نهضت مسجد سازی» از امروز چهارشنبه 15 شهریورماه به مدت دو روز در استان کرمانشاه آغاز به کار کرده است، شهرداری تهران را به جهت «توسعه و ترویج نماز در راستای اعتلای جایگاه نماز و نهضت مسجد سازی» به عنوان دستگاه برتر انتخاب، و حجت‌الاسلام ناصحی رئیس ستاد اقامه نماز شهرداری تهران، لوح تقدیر ویژه را دریافت نمود.

حجت‌الاسلام  ناصحی مشاور شهردار و رئیس ستاد اقامه نماز شهرداری تهران طی سخنانی در این مراسم گفت: از نخستین وظایف تمکن یافتگان بر روی زمین بوده و زیباترین جلوه‌گاه تسلیم و بندگی عبد در برابر معبود است و شهرداری تهران در راستای انجام فرامین الهی و تحقق منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا.. خامنه ای مدظله العالی و برای رسیدن تهران به هویت اسلامی ایرانی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام، پیوسته از تمام ظرفیت و پتانسیل خود جهت حفظ و صیانت از جایگاه والای مساجد به عنوان مهمترین پایگاه‌های عبادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی در جوامع اسلامی، استفاده کرده و همچنان جهت اعتلای جایگاه این امکنه الهی تلاش و کوشش بی‌دریغ خواهد نمود.

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران ضمن توجه به محقق شدن حکومت اسلامی در ایران، تلاش جهت نشر و تعالی فرهنگ نماز را برای همه مسئولین یک فریضه دانست و افزود:‌ بهترین نماد و نشانه جامعه اسلامی به پا داشتن نماز و توسعه و ترویج فرهنگ آن است. خصوصا این امر در حاکمیت دینی بر دوش کارگزاران نظام اسلامی بسیار سنگینی می‌کند و نهادها، سازمانها، ادارات وارگانهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید بر آن اهتمام ورزیده و تحقق فرهنگ نماز را به عنوان نماد عینی حاکمیت دینی جامعه عمل پوشانیده و بر تحقق علمی و عملی آن پایبند باشند.

کد مطلب 1689715

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