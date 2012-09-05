زنجان به دانش فنی تولید ژن چند قلوزایی گوسفند دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندی پور در مراسم افتتاحیه ایستگاه تحقیقاتی اصلاح نژاد گوسفند افشاری افزود: بخشی از این مرکز مربوط به مطالعات بخش دامپروری است و تولید انبوه ژن چند قلو زایی تثبیت شده گوسفند افشاری از طرح هایی است که در این مرکز با همکاری دانشگاه زنجان به نتیجه رسیده است.

نهاوندی پور افزود: پیش از این در استان دو ایستگاه تحقیقاتی فعال بود که با افتتاح این ایستگاه جدید تعداد آنها به سه مرکز تحقیقاتی افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: در این ایستگاه تحقیقاتی که مساحت آن 450 هکتار است، دومزرعه وجود دارد و این مرکز سال 75با هدف پوشش بخش سیلاب خریداری شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: از 450 هکتار این مرکز 230 هکتار آن به بخش سیلاب اختصاص یافته است.

نهاوندی پور تاکید کرد: بیش از 40 چشمه و قنات تا تابستان از آب این مرکز استفاده می کنند.

وی افزود: ایستگاه تحقیقاتی قره چریان دارای نقش برجسته ای در هدایت سیلاب های منابع آبی زیر زمینی است و تا کنون یک میلیون متر مکعب آب به سفره های زیرزمینی این منطقه با استفاده از سیستم پخش سیلاب تزریق شده است.

مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تاکید کرد: این مرکز تحقیقاتی اولین مرکز است که توسط بخش خصوصی اجرایی می شود و در این راستا تثبیت ژن چند قلویی در دانشگاه زنجان انجام شده است .

نهاوندی پورگفت: 20 درصد گله گوسفند افشاری دارای ژن چند قلوزایی، چهار قلو و 80 درصد سه قلو است و در این راستا بر روی 20 درصد از گله ها این چند قلوزایی انجام گرفته است.

وی یادآور شد: در شش ماه سال که فصل بارندگی است، با استفاده از این سیستم آب در سفره های زیر زمینی ذخیره شده و در فصل کاشت و برداشت علاوه بر بهره برداری کشاورزان، در بستر رودخانه زنجانرود ظاهر می شود.

مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی به اجرای این طرح در هشت نقطه از سطح استان اشاره کرد و افزود: 10 میلیون متر مکعب برای هر پروژه لازم است .

وی در پایان گفت: این پروژه ها آب مورد نیاز سطح وسیعی از اراضی کشاورزی را تامین می کنند و از هدر رفتن و پرت شدن آب اراضی قابل کشت و روستاها جلوگیری خواهد شد.