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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

نهاوندی پور خبر داد:

زنجان به دانش فنی تولید ژن چند قلوزایی گوسفند دست یافت

زنجان به دانش فنی تولید ژن چند قلوزایی گوسفند دست یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: استان زنجان توانست در کمتر از چهار سال به فناوری بسیار پیشرفته تولید ژن چند قلوزایی گوسفند دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندی پور در مراسم افتتاحیه ایستگاه تحقیقاتی اصلاح نژاد گوسفند افشاری افزود: بخشی از این مرکز مربوط به مطالعات بخش دامپروری  است و تولید انبوه ژن چند قلو زایی تثبیت شده گوسفند افشاری از طرح هایی است که در این مرکز با همکاری دانشگاه زنجان به نتیجه رسیده است.

نهاوندی پور افزود: پیش از این در استان دو ایستگاه تحقیقاتی فعال بود که با افتتاح این ایستگاه جدید تعداد آنها به سه مرکز تحقیقاتی افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: در این ایستگاه تحقیقاتی که مساحت آن 450 هکتار است،  دومزرعه وجود دارد و این مرکز سال 75با هدف پوشش بخش سیلاب خریداری شده  است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: از 450 هکتار این مرکز 230 هکتار آن به بخش سیلاب اختصاص یافته است.  

نهاوندی پور تاکید کرد: بیش از 40 چشمه و قنات تا تابستان از آب این مرکز استفاده می کنند.

وی افزود: ایستگاه تحقیقاتی قره چریان دارای نقش برجسته ای در هدایت سیلاب های منابع آبی زیر زمینی است و تا کنون یک میلیون متر مکعب آب به سفره های زیرزمینی این منطقه با استفاده از سیستم پخش سیلاب تزریق شده است.

مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تاکید کرد: این مرکز تحقیقاتی اولین مرکز است که توسط بخش خصوصی اجرایی می شود و در این راستا تثبیت ژن چند قلویی در دانشگاه زنجان انجام شده است .

نهاوندی پورگفت: 20 درصد گله گوسفند افشاری دارای ژن چند قلوزایی، چهار قلو و 80 درصد سه قلو است و در این راستا بر روی 20 درصد از گله ها این چند قلوزایی انجام گرفته است.

وی یادآور شد: در شش ماه سال که فصل بارندگی است، با استفاده از این سیستم آب در سفره های زیر زمینی ذخیره شده و در فصل کاشت و برداشت علاوه بر بهره برداری کشاورزان، در بستر رودخانه زنجانرود ظاهر می شود.

مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی به اجرای این طرح در هشت نقطه از سطح  استان اشاره کرد و افزود: 10 میلیون متر مکعب  برای هر پروژه لازم است .

وی در پایان گفت: این پروژه ها آب مورد نیاز سطح وسیعی از اراضی کشاورزی را  تامین می کنند و از هدر رفتن و پرت شدن آب اراضی قابل کشت و روستاها جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 1689716

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